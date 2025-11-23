驚險！拖板車轉彎載運挖土機突翻落 對向車差點撞上

花蓮一輛拖板車今天轉彎時，載運的挖土機突然從車上翻落，造成花蓮大橋南下車道受阻近2小時。吉安警分局初步調查，拖板車司機疑似未固定裝載好釀禍，可依道交條例第30條1項2款開出3000元以上1萬8000以下罰單，詳細事故原因尚待警方進一步釐清。

今天上午11點左右，一輛重約21噸的板車上載著一輛重約13.4噸的挖土機，從台11線南往北行駛，要轉彎進入花蓮大橋的時候，疑似受到離心力影響，挖土機突然從車上翻下來往北滑，路面不但有挖土機滲漏出來的黑油，一輛南下的白色汽車更差點撞上，後果不堪設想。

公路局提醒，載運車輛行經台11線花蓮大橋施工路段，請依限速30減速慢行，並確實固定載運物品機具。

吉安警分局指出，32歲林姓駕駛持照正常、酒測值為0，緊急調派吊車協助，事故確切原因仍待進一步釐清。呼籲載運大型機具或重型物件車輛務必確實固定載運物，並於行經彎道及轉彎處降低車速，提高注意力，以避免類似意外發生，共同維護道路交通安全。