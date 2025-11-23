台南砂石車煞車不及翻覆！連撞前方3車「機車被壓住」 騎士命大僅擦傷

45歲許姓男子今天上午9時許駕駛砂石車沿安明路南往北外側車道行駛時，疑因煞車不及致車輛翻覆，撞上前方停等紅燈的41歲吳姓機車騎士、46歲陳姓女子的轎車以及47歲陳姓男子的大貨車；其中，吳的機車還被壓在砂石車下方，所幸吳命大僅受擦傷，並無生命危險。

台南市警第三分局今天上午9時45分接獲通報，安明路與科技公園大道路口發生多車追撞事故。經了解，許姓男子駕駛大貨車疑因煞車不及失去平衡致車輛往右側翻覆，並連撞停等紅燈的3車，吳姓騎士的機車砂石車壓住，吳則僅受到四肢擦挫傷，送往奇美醫院治療，無生命危險。

警方指出，另外遭到波及的二名駕駛則均未受傷，車禍事故中的四位駕駛酒測值均為0，詳細事故原因仍待警方進一步調查釐清；警方提醒，大車載貨車身重、煞車距離長，駕駛與前方等其他車輛務必保持安全車距，隨時注意路況，避免類似車禍事故發生。