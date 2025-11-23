「移動城堡」開上路？桃園小客車頂綁滿雜物 警方開罰車主

有民眾近日在桃園市看見一輛自小客車車頂綁滿家具、棉被、行李箱等雜物，警方派員到車主、52歲王姓男子位於大園區的住處進行告誡勸導，並依法舉發開罰。圖／中央社（警方提供）

桃園市有人在馬路直擊宛如「移動城堡」的轎車，不但車頂綁滿行李箱、家具，車輛引擎蓋、後照鏡和車門也破損不堪。警方表示，已依法舉發，可開罰3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

有民眾在網路發文指出，在桃園市大廟前看到一輛銀白色自小客車，車頂綁滿家具、棉被、行李箱等雜物，簡直把「轎車當貨車在開」，且轎車引擎蓋、後照鏡破損，車門也無法完全緊閉，質疑這種車真的可以開在路上嗎。

桃園市政府警察局桃園分局表示，經審視影片內容，該自小客車載運貨物不穩妥，行駛時顯有危險，依違反道路交通管理處罰條例規定，可處汽車駕駛人新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

警方表示，有派員到車主、52歲王姓男子位於大園區的住處進行告誡勸導，王男辯稱車輛毀損是3個星期前發生車禍所造成，員警則告誡車輛應進行維修復原，且車輛不得再有超載違規等情事，此次則依違反交通管理處罰條例第30條1項7款各部分予以舉發。