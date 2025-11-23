聽新聞
公園體健設施掉落！林口5歲童遭砸頭 家長嚇壞：腫得像茶葉蛋
林口足夢公園今發生體健設施掉落砸傷幼童意外。新北市景觀處表示，已通知區公所到場處置，並先行拉起封鎖線避免民眾再靠近，後續將由維管單位進場修繕。
黃姓家長表示，當時帶5歲孩子到公園遊玩，孩子手握轉體健設施使用時，整組設施突然脫落，重擊孩子頭部，孩子頭部腫成「像茶葉蛋那麼大」。家長緊急送醫急診冰敷、觀察，所幸目前並無大礙但仍持續觀察。
景觀處回應，獲報後已由區公所到場拉起封鎖線、進行初步安全維護，並依程序通報維護單位進場檢修，後續也會針對周邊設施進行檢視，確保遊具安全。
