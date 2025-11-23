影／台南長髮女全身癱軟趴馬路…中年男想抱上車 警還原調查經過

一名長髮女子昨天下午1時許，全身癱軟趴在台南市中西區海安路二段旁馬路上，宛如失去意識，倒地不起；旁邊有一名中年男子打開車門，企圖將女子抱到車上，但女子全身無力無法配合，男子花了不少時間仍無法順利抱上車，畫面全遭民眾拍下，並PO上網路。

轄區台南市警第二分局長樂派出所副所長劉昱成指出，昨天到今天並未接獲報案，但警方主動調查，經查詢車號，詢問車主得知，該名女子因飲酒不勝酒力；在送女子返家過程，她突然打開副駕駛座並癱軟在地，駕駛才下車將她攙扶回車內，女子最後已平安到家。

警方呼籲，駕駛人應隨時留意乘客狀態，必要時啟動安全鎖，防止車輛於行進途中因誤觸開啟車門，以確保行車安全，避免發生車禍意外。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康