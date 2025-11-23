失業男撿到提款卡「6小時內爽領18萬元」 失主報案他下場慘了

南投一名毛姓男子行經郵局撿到提款卡，見卡套內紙條寫有密碼起貪念，當場測試領出4萬元，又到超商、消費合作社等提款，6小時爽領18萬元，不料失主報案，他被依非法由自動付款設備取財罪名判刑8月，調解分期償還，緩刑3年。

判決書指出，毛男今年3月30日傍晚6時許，行經南投市一處郵局門口時，看見地上有提款卡，撿起後發現卡套內有寫著密碼的紙條，竟起了貪念，當場進入郵局測試，成功領到4萬元後，又騎著機車到附近超商、消費合作社等瘋狂提款。

毛男利用該提款卡提領該帳戶現金達7次，在同家郵局領了2次4萬元，並在4家超商、1家勞工消費合作社各領了2萬元，短短6小時內爽領18萬元；該提款卡帳戶內最終僅剩400元，但也在4月3日時被毛男提領一空，一毛都不剩。

胡姓提款卡失主發現提款卡且遭盜領後，急忙報警，警方從郵局等地監視器畫面查出毛男拾獲提款卡後各種盜領，因此遭檢警偵查並起訴；毛嫌則對其犯行坦承不諱，並與失主調解，願意以分期付款方式償還失主被盜領的款項。

南投地院法官以侵占遺失物罪、非法由自動付款設備取財罪等罪名，判罰金1萬元、有期徒刑8個月。但審酌他坦承犯行具悔意，且已開始分期還款，經衡量其家境不寬裕、失業現況，宣告緩刑3年；罰金如易服勞役，以1000元折算1日。