失業男撿到提款卡「6小時內爽領18萬元」 失主報案他下場慘了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名毛姓男子行經郵局撿到提款卡，見卡套內紙條寫有密碼起貪念，當場測試領出4萬元，又到超商、消費合作社等提款，6小時爽領18萬元，不料失主報案，他被依非法由自動付款設備取財罪名判刑8月，調解分期償還，緩刑3年。

判決書指出，毛男今年3月30日傍晚6時許，行經南投市一處郵局門口時，看見地上有提款卡，撿起後發現卡套內有寫著密碼的紙條，竟起了貪念，當場進入郵局測試，成功領到4萬元後，又騎著機車到附近超商、消費合作社等瘋狂提款。

毛男利用該提款卡提領該帳戶現金達7次，在同家郵局領了2次4萬元，並在4家超商、1家勞工消費合作社各領了2萬元，短短6小時內爽領18萬元；該提款卡帳戶內最終僅剩400元，但也在4月3日時被毛男提領一空，一毛都不剩。

胡姓提款卡失主發現提款卡且遭盜領後，急忙報警，警方從郵局等地監視器畫面查出毛男拾獲提款卡後各種盜領，因此遭檢警偵查並起訴；毛嫌則對其犯行坦承不諱，並與失主調解，願意以分期付款方式償還失主被盜領的款項。

南投地院法官以侵占遺失物罪、非法由自動付款設備取財罪等罪名，判罰金1萬元、有期徒刑8個月。但審酌他坦承犯行具悔意，且已開始分期還款，經衡量其家境不寬裕、失業現況，宣告緩刑3年；罰金如易服勞役，以1000元折算1日。

男子行經郵局，在提款機前撿到提款卡內有密碼，他一時起貪念，接連提款18萬元遭訴，下場出爐。圖為示意圖，非案發郵局與非當事人。圖／讀者提供
男子行經郵局，在提款機前撿到提款卡內有密碼，他一時起貪念，接連提款18萬元遭訴，下場出爐。圖為示意圖，非案發郵局與非當事人。圖／讀者提供

南投 郵局 盜領

相關新聞

武嶺看日出遇意外！19歲女大生騎車自撞護欄 跌落邊坡送醫不治

就讀台北某大學的鄭姓女大學生，今天上午10時27分騎車經過霧峰區民生路的北坑產業道路時，疑因疲勞駕駛，自撞護欄後摔落邊坡...

公園體健設施掉落！林口5歲童遭砸頭 家長嚇壞：腫得像茶葉蛋

林口足夢公園今發生體健設施掉落砸傷幼童意外。新北市景觀處表示，已通知區公所到場處置，並先行拉起封鎖線避免民眾再靠近，後續...

影／台南長髮女全身癱軟趴馬路…中年男想抱上車 警還原調查經過

一名長髮女子昨天下午1時許，全身癱軟趴在台南市中西區海安路二段旁馬路上，宛如失去意識，倒地不起；旁邊有一名中年男子打開車...

失業男撿到提款卡「6小時內爽領18萬元」 失主報案他下場慘了

南投一名毛姓男子行經郵局撿到提款卡，見卡套內紙條寫有密碼起貪念，當場測試領出4萬元，又到超商、消費合作社等提款，6小時爽...

台鐵列車遭塗鴉…又傳民眾闖入鐵道 警方接連上火線說明

台鐵1108次七堵開往基隆班車今晨整備時，發現列車外側遭大面積塗鴉，警方介入追查中；上午9時許樹林站月台再傳有民眾闖入鐵...

「移動城堡」開上路？桃園小客車頂綁滿雜物 警方開罰車主

桃園市有人在馬路直擊宛如「移動城堡」的轎車，不但車頂綁滿行李箱、家具，車輛引擎蓋、後照鏡和車門也破損不堪。警方表示，已依...

