9旬長者點爆裂物亡 專家示警「高齡極端行為非個案」：社會老化準備不足

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

基隆年近9旬長者今在宮廟內引爆放在腹部的爆裂物傷重不治，事件仍待調查釐清。台北大學社工系教授曾敏傑指出，台灣急速步入超高齡社會，高齡長者極端行為事件不會是個案，更不會是最後一件，台灣社會人口老化帶來的身心挑戰正全面浮現，過去未建立足夠的老化教育與預防網絡，關鍵在「我們還沒學會變老」，應從自我察覺教育著手，再透過家庭與社區強化連結，最後才是由政府建立最後一道防線。

曾敏傑表示，日本在更早進入超高齡社會後，已多次出現高齡者因無法適應身心退化而導致的脫序與犯罪行為，包括失智症患者的誤判、獨居長者的憂鬱累積、疾病帶來的心理失衡等，社會不能只以個別意外看待，而要理解背後反映的，是整體老化速度超越社會安全網布建。

曾敏傑說，事件爆發後常質問哪一個單位要負責，但高齡者極端行為往往源自發生前10至15年前的累積，包括初期失智尚未被察覺或中高齡沒有提前準備老後生活，還是家庭支持弱化、社會參與不足等。

「六十五歲才開始談老年生活太晚了」真正的預防應從45至50歲啟動，把身體、心理、財務、社會連結都納入老化準備，否則只會事倍功半。

曾敏傑指出，現代社會多將老化視為被動、無法掌控的過程，忽略其實老化是可以學習的，也是需要學習，也缺乏提早辨識與因應的能力，導致許多問題在隱性階段不被發現，一直到事件爆發才顯露。

他認為，獨居不是問題，孤獨才是，尤其是被迫獨居且缺乏家庭功能者，若伴隨疾病、憂鬱或社會隔離，就可能成為高風險族群。

曾敏傑指出，高齡者在面對退休、失能恐懼、朋友減少、自律神經失調、對失智的焦慮等多重壓力下，容易發生隱性憂鬱，甚至出現幻想、過度擔心或思考能力下降，但這些往往不會被察覺，若缺乏早期支持，可能成為極端行為背後的關鍵因素。

曾敏傑認為，要建立三層支援網絡，第一層是個人與家庭，從中高齡階段開始為老後做準備，第二層是社區與社群，透過據點、社工與多元活動讓長者走出孤立，第三層才是政府針對真正弱勢者介入，政府固然重要，但不能把所有高齡問題全推給政府，否則永遠無法追上老化的速度。

老人福利推動聯盟祕書長張淑卿則說，高齡者的心理問題、孤獨感與社會疏離已成為當前最值得警戒的趨勢，但台灣過去在高齡政策中多半著重在特定疾病，如失智症或重大生理疾病，對心理狀態、家庭關係與社會連結的重視仍然不足。

張淑卿表示，高齡者的情緒不穩往往不是單一原因，高齡者本身應學會自我評估，了解自己的身心變化並提前規畫人生，家屬也必須意識到，長者的情緒波動可能與身心退化、疾病初期症狀或心理壓力有關，避免問題累積，失去最佳介入時機。

張淑卿指出，高齡者除與子女保持基本互動外，更需要一個穩定的生活圈，例如固定參加社團、持續在社區據點活動，擁有同伴、朋友、可傾訴的對象，如果孤獨感太強，很容易覺得生活沒有意義。

「現在就必須開始學習」張淑卿說，老化不是單純看醫生就能解決，而是一段需由政府、家庭、社區與長者本人共同面對的長期過程，國家、家庭與社會都要及早準備，讓長者擁有能夠依靠的人、能夠參與的生活、以及能夠自主的選擇，才能從根本減少失控與悲劇的發生。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

基隆市88歲湯姓退休漁民今在一家宮廟內，點燃身上的爆裂物，傷重不治，員警封鎖現場採證釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
老化 高齡者 失智症 基隆

