台鐵列車遭塗鴉 精神科醫師分析：與被看見、成就感需求有關

台鐵今天發現七堵站有列車的車壁遭人塗鴉，緊急換車，延誤5分鐘發車。精神科醫師蘇柏文表示，塗鴉行為常與「被看見」與「成就感」的需求有關，但不能以破壞公共財，影響他人權益作為代價。

台鐵七堵站1108次司機員今早6時15分整備時，發現列車的第4節車箱的車壁遭人塗鴉，由於塗鴉面積不小，相當醒目，決定不讓這班列車上路。

這列班車原訂6時44分從七堵開往基隆，因為臨時更換編組，延誤5分鐘到6時49分才發車。駛達基隆站後，緊接著7時14分從基隆站車，開往新竹的班次未受影響。

列車收班後遭人塗鴉，有人猜測是「自己人」做的。鐵警調閱相關監視器畫面，追查可疑人員和進出場站路線，追查行為人身分究責。

衛生福利部桃園醫院精神部主任蘇柏文說，以精神醫學觀點來說，塗鴉行為常與「被看見」與「成就感」的需求有關。在實際塗鴉與拍攝、分享的過程中，創作者也清楚自己有機會「連同作品一起被看見」，這往往是行為的一部分吸引力。

蘇柏文指出，這次塗鴉者選擇屬於高度曝光、公共空間的列車車體，加上預期媒體報導與網路討論聚焦，就可能獲得被看見、被談論的成就感。塗鴉有明顯的構圖、配色與署名，顯示並非一時衝動亂畫，而是事前規畫的創作行動。圖案較傾向展現個人風格，並非對政府或社會表達抗議。

蘇柏文指出，這幾年陸續出現的鐵路塗鴉事件，因為能引發關注與討論，對部分創作者可能形成「被強化的行為模式」。當事人未必會意識，此舉會牽動的公共安全與社會成本。未經允許在列車大面積塗鴉，也反映出行為人對尊重他人財產與公共資源觀念相對薄弱。

蘇柏文表示，針對這起列車塗鴉事件動機的分析，只是基於行為表面的合理推測。真正的原因，仍須與當事人實際接觸與對話，嘗試去了解成長背景、壓力來源與內心狀態才能理解。他也要建議年輕人，在尋求被看見與追求成就感時，不能以破壞公共財或「冒險踩線」的方式作為代價。