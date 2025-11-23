快訊

范冰冰奪金馬影后在台露臉了！哭成淚人兒　狂收650條祝賀訊息

台鐵列車遭塗鴉…又傳民眾闖入鐵道 警方接連上火線說明

黑熊冬眠前食量曝光！一張圖驚呆日本網友 每日狂吃1.2萬大卡

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵列車遭塗鴉 精神科醫師分析：與被看見、成就感需求有關

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

台鐵今天發現七堵站有列車的車壁遭人塗鴉，緊急換車，延誤5分鐘發車。精神科醫師蘇柏文表示，塗鴉行為常與「被看見」與「成就感」的需求有關，但不能以破壞公共財，影響他人權益作為代價。

台鐵七堵站1108次司機員今早6時15分整備時，發現列車的第4節車箱的車壁遭人塗鴉，由於塗鴉面積不小，相當醒目，決定不讓這班列車上路。

這列班車原訂6時44分從七堵開往基隆，因為臨時更換編組，延誤5分鐘到6時49分才發車。駛達基隆站後，緊接著7時14分從基隆站車，開往新竹的班次未受影響。

列車收班後遭人塗鴉，有人猜測是「自己人」做的。鐵警調閱相關監視器畫面，追查可疑人員和進出場站路線，追查行為人身分究責。

衛生福利部桃園醫院精神部主任蘇柏文說，以精神醫學觀點來說，塗鴉行為常與「被看見」與「成就感」的需求有關。在實際塗鴉與拍攝、分享的過程中，創作者也清楚自己有機會「連同作品一起被看見」，這往往是行為的一部分吸引力。

蘇柏文指出，這次塗鴉者選擇屬於高度曝光、公共空間的列車車體，加上預期媒體報導與網路討論聚焦，就可能獲得被看見、被談論的成就感。塗鴉有明顯的構圖、配色與署名，顯示並非一時衝動亂畫，而是事前規畫的創作行動。圖案較傾向展現個人風格，並非對政府或社會表達抗議。

蘇柏文指出，這幾年陸續出現的鐵路塗鴉事件，因為能引發關注與討論，對部分創作者可能形成「被強化的行為模式」。當事人未必會意識，此舉會牽動的公共安全與社會成本。未經允許在列車大面積塗鴉，也反映出行為人對尊重他人財產與公共資源觀念相對薄弱。

蘇柏文表示，針對這起列車塗鴉事件動機的分析，只是基於行為表面的合理推測。真正的原因，仍須與當事人實際接觸與對話，嘗試去了解成長背景、壓力來源與內心狀態才能理解。他也要建議年輕人，在尋求被看見與追求成就感時，不能以破壞公共財或「冒險踩線」的方式作為代價。

台鐵今早發現七堵站有列車的車壁遭人塗鴉，緊急換車，延誤5分鐘發車。圖／台鐵提供
台鐵今早發現七堵站有列車的車壁遭人塗鴉，緊急換車，延誤5分鐘發車。圖／台鐵提供
台鐵今早發現七堵站有列車的車壁遭人塗鴉，緊急換車，延誤5分鐘發車。圖／台鐵提供
台鐵今早發現七堵站有列車的車壁遭人塗鴉，緊急換車，延誤5分鐘發車。圖／台鐵提供

基隆 台鐵

延伸閱讀

台鐵列車遭塗鴉…又傳民眾闖入鐵道 警方接連上火線說明

區間車遭噴漆塗鴉！台鐵報警追求償 最重可處7年徒刑

台北往台東火車最晚8時發車 民眾盼增開晚間班次

敬紐約塗鴉藝術 Harry Winston Graffiti珠寶閃耀還原街頭活力

相關新聞

老漁民疑購買連珠炮自製爆裂物 在宮廟引爆 腹部炸出傷口送醫不治

基隆市年近九旬湯姓退休老漁民，今早在宮廟內點燃引信，引爆放在腹部的爆裂物，傷重不治。警方查出，湯姓老翁兩度去購買連珠炮，...

恆春旅遊醫院2輛救護車遭砸毀 院方：不影響救護量能

恆春旅遊醫院23日晚間7時許停放在院內2輛救護車遭28歲陳姓男持棍棒砸毀，嫌犯隨即逃逸，全案疑與殯葬業者間糾紛有關，陳男...

台鐵列車遭塗鴉…又傳民眾闖入鐵道 警方接連上火線說明

台鐵1108次七堵開往基隆班車今晨整備時，發現列車外側遭大面積塗鴉，警方介入追查中；上午9時許樹林站月台再傳有民眾闖入鐵...

彰化2釣客疑失足雙雙不治 直升機出動吊掛救援危急畫面曝光

彰化縣伸港鄉頂溪埔海尾出海口上午傳出有釣客疑似踩空失足落海，兩人被救起時都已命危，送醫後仍不治死亡；其中林姓男子被發現時...

林口5歲童遭健體設施砸頭 家長嚇壞：腫得像茶葉蛋

林口足夢公園今發生體健設施掉落砸傷幼童意外。新北市景觀處表示，已通知區公所到場處置，並先行拉起封鎖線避免民眾再靠近，後續...

影／台南長髮女全身癱軟趴馬路旁...中年男想抱上車 警：不勝酒力

一名長髮女子昨天下午1時許，全身癱軟趴在台南市中西區海安路二段旁馬路上，宛如失去意識，倒地不起；旁邊有一名中年男子打開車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。