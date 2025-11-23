台鐵列車遭塗鴉…又傳民眾闖入鐵道 警方接連上火線說明

台鐵1108次七堵開往基隆班車今晨整備時，發現列車外側遭大面積塗鴉，警方介入追查中；上午9時許樹林站月台再傳有民眾闖入鐵道，所幸未釀傷亡，依違反鐵路法函送裁罰。鐵路案件頻發，警方接連上火線說明案情。

警方調查，台鐵七堵站司機員今早6時許整備時，發現班車第4車廂外側遭大面積塗鴉，警方旋即展開調查，調閱相關監視器畫面追查中，全案將依刑法毀損罪、違反鐵路法等罪嫌送辦。

據悉，該班車原訂上午6時44分從七堵開往基隆，因塗鴉事件延誤5分鐘才出發，有站務人員拍下畫面上網揭露，稱「不論合不合法，好想知道塗鴉背後的意思」，也凸顯類似案件頻發。

今早9時許，台鐵樹林站第二月台則傳出有民眾無故侵入鐵軌，員警獲報介入發現是一名年約30歲的男子，因不明原因獨自闖入鐵軌，所幸未釀傷亡，就被員警帶離，詢後依違反鐵路法函送鐵道局裁罰。

