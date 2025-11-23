快訊

台鐵列車遭塗鴉…又傳民眾闖入鐵道 警方接連上火線說明

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台鐵1108次七堵開往基隆班車今晨整備時，發現列車外側遭大面積塗鴉，警方介入追查中；上午9時許樹林站月台再傳有民眾闖入鐵道，所幸未釀傷亡，依違反鐵路法函送裁罰。鐵路案件頻發，警方接連上火線說明案情。

警方調查，台鐵七堵站司機員今早6時許整備時，發現班車第4車廂外側遭大面積塗鴉，警方旋即展開調查，調閱相關監視器畫面追查中，全案將依刑法毀損罪、違反鐵路法等罪嫌送辦。

據悉，該班車原訂上午6時44分從七堵開往基隆，因塗鴉事件延誤5分鐘才出發，有站務人員拍下畫面上網揭露，稱「不論合不合法，好想知道塗鴉背後的意思」，也凸顯類似案件頻發。

今早9時許，台鐵樹林站第二月台則傳出有民眾無故侵入鐵軌，員警獲報介入發現是一名年約30歲的男子，因不明原因獨自闖入鐵軌，所幸未釀傷亡，就被員警帶離，詢後依違反鐵路法函送鐵道局裁罰。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台鐵1108次七堵開往基隆班車今晨整備時，發現列車外側遭大面積塗鴉，警方介入追查中。圖／讀者提供
台鐵1108次七堵開往基隆班車今晨整備時，發現列車外側遭大面積塗鴉，警方介入追查中。圖／讀者提供

相關新聞

老漁民疑購買連珠炮自製爆裂物 在宮廟引爆 腹部炸出傷口送醫不治

基隆市年近九旬湯姓退休老漁民，今早在宮廟內點燃引信，引爆放在腹部的爆裂物，傷重不治。警方查出，湯姓老翁兩度去購買連珠炮，...

恆春旅遊醫院2輛救護車遭砸毀 院方：不影響救護量能

恆春旅遊醫院23日晚間7時許停放在院內2輛救護車遭28歲陳姓男持棍棒砸毀，嫌犯隨即逃逸，全案疑與殯葬業者間糾紛有關，陳男...

台鐵列車遭塗鴉…又傳民眾闖入鐵道 警方接連上火線說明

台鐵1108次七堵開往基隆班車今晨整備時，發現列車外側遭大面積塗鴉，警方介入追查中；上午9時許樹林站月台再傳有民眾闖入鐵...

彰化2釣客疑失足雙雙不治 直升機出動吊掛救援危急畫面曝光

彰化縣伸港鄉頂溪埔海尾出海口上午傳出有釣客疑似踩空失足落海，兩人被救起時都已命危，送醫後仍不治死亡；其中林姓男子被發現時...

林口5歲童遭健體設施砸頭 家長嚇壞：腫得像茶葉蛋

林口足夢公園今發生體健設施掉落砸傷幼童意外。新北市景觀處表示，已通知區公所到場處置，並先行拉起封鎖線避免民眾再靠近，後續...

影／台南長髮女全身癱軟趴馬路旁...中年男想抱上車 警：不勝酒力

一名長髮女子昨天下午1時許，全身癱軟趴在台南市中西區海安路二段旁馬路上，宛如失去意識，倒地不起；旁邊有一名中年男子打開車...

