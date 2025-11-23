快訊

恆春旅遊醫院2輛救護車遭砸毀 院方：不影響救護量能

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

恆春旅遊醫院23日晚間7時許停放在院內2輛救護車遭28歲陳姓男持棍棒砸毀，嫌犯隨即逃逸，全案疑與殯葬業者間糾紛有關，陳男今午到案。院方表示，已請廠商從高雄調度一輛救護車支援，恆春鎮上的三家醫院都有聯防協議，會相互支援，轉送調度等不受影響。

恆春旅遊醫院副院長孫武表示，醫院的救護車運作委外招標，對於事件起因不瞭解，交由警方調查釐清，強調暴力零容忍。現階段不影救護調度。廠商已從高雄調1輛救護車，恆春鎮三家醫院恆春旅遊醫院、南門醫院、恆春基督教醫院，都有簽聯防協議，有需要會互相支援，也都有打過招呼。

孫武說，案情交由警方調查，招標合約都有相關規範，也會注重病人安全，之後也會列入相關考量。遭砸毀的救護車，玻璃受損，車體狀況還好，應該明天可恢復運作。

警方今中午通知砸車的28歲陳男到案，根據監視器畫面，當時陳男騎車載另名男子鑽進恆旅醫院停車場後，陳男隨即下車，拿起手中的棍棒砸車，砸完後隨後跳上機車逃逸。警方鎖定機車上另名男子吳男。全案訊問後將依毀損罪函送檢方偵辦。

砸救護車28歲的陳男（左）今天中午到案說明。圖／讀者提供
砸救護車28歲的陳男（左）今天中午到案說明。圖／讀者提供
砸救護車28歲的陳男（左）今天中午到案說明，警詢後將依毀損罪函送檢方偵辦。圖／讀者提供
砸救護車28歲的陳男（左）今天中午到案說明，警詢後將依毀損罪函送檢方偵辦。圖／讀者提供
恆春旅遊醫院兩輛救護車被砸。圖／讀者提供
恆春旅遊醫院兩輛救護車被砸。圖／讀者提供

