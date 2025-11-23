恆春旅遊醫院2輛救護車遭砸毀 院方：不影響救護量能

恆春旅遊醫院23日晚間7時許停放在院內2輛救護車遭28歲陳姓男持棍棒砸毀，嫌犯隨即逃逸，全案疑與殯葬業者間糾紛有關，陳男今午到案。院方表示，已請廠商從高雄調度一輛救護車支援，恆春鎮上的三家醫院都有聯防協議，會相互支援，轉送調度等不受影響。

恆春旅遊醫院副院長孫武表示，醫院的救護車運作委外招標，對於事件起因不瞭解，交由警方調查釐清，強調暴力零容忍。現階段不影救護調度。廠商已從高雄調1輛救護車，恆春鎮三家醫院恆春旅遊醫院、南門醫院、恆春基督教醫院，都有簽聯防協議，有需要會互相支援，也都有打過招呼。

孫武說，案情交由警方調查，招標合約都有相關規範，也會注重病人安全，之後也會列入相關考量。遭砸毀的救護車，玻璃受損，車體狀況還好，應該明天可恢復運作。