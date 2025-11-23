快訊

老漁民疑購買連珠炮自製爆裂物 在宮廟引爆 腹部炸出傷口送醫不治

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市年近九旬湯姓退休老漁民，今早在宮廟內點燃引信，引爆放在腹部的爆裂物，傷重不治。警方查出，湯姓老翁兩度去購買連珠炮，疑藉此自製爆裂物，釀成憾事。老翁未留書信，案發原因待釐清。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午8時25分接報案，調和街一家宮廟發生爆炸，有人受傷，腹部有傷口，臟器外露，傷勢嚴重。

消防人員到場，看到88歲湯姓老翁倒在地上，周圍有碎裂物。老翁外傷嚴重，但仍有意識，以救護車送往基隆長庚醫院急救，醫師在下午1時19分宣告不治。

警方封鎖現場採證，並調查湯姓老翁近期行蹤，查出老翁曾兩度到商店買連珠炮，初步研判老翁因為早年捕魚維生，應有自製供炸魚用的土製炸彈能力，並利用買來的連珠炮做成爆裂物。員警也到老翁的住處採證，並未發現書 信。

宮廟監視器有拍下案發過程，湯姓老翁獨自有站在金爐旁，並無異狀，距離他約2公尺處，有1人坐著看報紙，2個人坐著在聊天，另1人從金爐旁經過。

湯姓老翁點燃引信後，站著不動，接著發生爆炸，將老翁震倒。現場的人聽到爆炸聲受到驚嚇，坐著的3個人急忙起身閃避，並看到老翁倒在地上，痛苦哀號，旁人報案求救。

基隆區漁會理事長簡建輝說，湯姓老翁是漁民，早年駕駛舢舨出海釣魚維生，因為逐年老邁，無力出海，約10年前把舢舨賣了。因為沒有結婚和沒 子女，目前獨居。

湯姓老翁因為行走不太方便，騎著身障者專用機車代步。他的姪子說，每天會見面三、四次，最近沒有看到異常。老翁會到廟裡和人泡茶聊天，不知道今天為什麼會出事，他也感到很意外。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

基隆市88歲湯姓退休漁民今在一家宮廟內，疑點燃身上的爆裂物，傷重不治，員警封鎖現場採證釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市88歲湯姓退休漁民今在一家宮廟內，疑點燃身上的爆裂物，傷重不治，員警封鎖現場採證釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市88歲湯姓退休漁民今在一家宮廟內，點燃身上的爆裂物，傷重不治，員警封鎖現場採證釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市88歲湯姓退休漁民今在一家宮廟內，點燃身上的爆裂物，傷重不治，員警封鎖現場採證釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市88歲湯姓退休漁民今在一家宮廟內，點燃身上的爆裂物，傷重不治，員警封鎖現場採證釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市88歲湯姓退休漁民今在一家宮廟內，點燃身上的爆裂物，傷重不治，員警封鎖現場採證釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市88歲湯姓退休漁民今在一家宮廟內，點燃身上的爆裂物，傷重不治，員警封鎖現場採證釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市88歲湯姓退休漁民今在一家宮廟內，點燃身上的爆裂物，傷重不治，員警封鎖現場採證釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 爆炸

