彰化2釣客疑失足雙雙不治 直升機出動吊掛救援危急畫面曝光

彰化縣伸港鄉頂溪埔海尾出海口上午傳出有釣客疑似踩空失足落海，兩人被救起時都已命危，送醫後仍不治死亡；其中林姓男子被發現時已被海流推向外海，海巡署申請空勤總隊派遣直升機救援，空中勤務總隊上午近11時發現男子，並吊掛至防潮門蚵道，經現場消防人員抵達實施急救。

這起搜溺事件發生在今天上午7點56分，彰化縣消防局接獲通知就出動線西、伸港等消防分隊、海巡署與彰化救難協會等單位共26人前往救援，海巡署中部分署第三岸巡隊麗水安檢所指出，接獲第四巡防區通報海尾蚵道2名民眾落海待援，隨即派遣安檢所同仁攜帶救生救難裝備及派遣救生艇、無人機區隊馳赴現場。

救難人員抵達現場，游姓男子先被發現，但被救起時已無呼吸跟心跳，立即以擔架搬運回岸際，並送往彰化秀傳醫院急救；院方指出，傷者經過急救20分鐘仍然沒有呼吸心跳，經過家屬同意後停止搶救。

另一名林姓男子則被水流推向外海3公里遠，消防人員無法接近，空中勤務總隊出動發現失蹤民眾，將他吊掛到防潮門蚵道，消防人員抵達急救，送往童綜合醫院梧棲院區。院方指出，早上11時22分傷者送到童綜合醫院急救，到院已無呼吸心跳，醫師宣告不治。