「呼吸道插管暨心肺復甦術」全國競賽 南市消防救護隊員獲冠軍

台南市消防局昨天組隊參與「第十一屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」，新營高級救護隊隊員陳世欽與救護義消杜忠洋憑藉精湛的技術與絕佳默契，成功在難度最高的「呼吸道插管組」，從全國隊伍中脫穎而出，一舉勇奪全國冠軍的最高榮譽。

中華緊急救護技術員協會昨天在台中逢甲大學舉辦國內急救領域年度盛事「第十一屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」，分為呼吸道插管競賽、CPR競賽、MCPR競賽三大組別，吸引全國各地好手同場競技，台南市消防局派出多組隊伍參賽。

其中，「呼吸道插管組」僅開放具備醫師或高級救護技術員（EMT-P）資格者報名，初賽多達50組隊伍角逐，競爭極為激烈；主辦單位今年為插管競賽設計五項高難度情境，考驗選手的臨場應變能力與技術。

情境包括：模擬倒塌房屋廢墟，要求選手在黑暗、狹窄且結構不穩的夾縫中對受困患者進行氣管內插管；還有兩道關卡設定為水域溺水情境，要求選手在漂浮不定、劇烈搖晃的竹筏上施救。現場的劇烈搖晃、潮濕與視線受限大幅提升了操作難度。

競賽亦結合臨床實務的「藥物輔助插管（Drug-Assisted Intubation, DAI）」概念，要求選手在高壓下精準判斷藥物使用時機，展現全方位的急救專業；競賽依循最新的2025年AHA ECC & CPR GUIDELINES 評核標準，全方位檢視參賽者完成呼吸道異物梗塞處置、CPR 品質、速度與器械操作的正確性。

在全國強敵環伺下，新營高級救護隊隊員陳世欽與救護義消杜忠洋憑藉精湛的技術與絕佳默契，成功在難度最高的「呼吸道插管組」中脫穎而出，一舉勇奪全國第一名的最高榮譽；另外，台南市消防局其他隊伍，還有4組榮獲獎項。

南市消防憑藉平日的擬真訓練與無間默契，5組奪獎隊伍除了由隊員陳世欽、救護義消杜忠洋奪得「呼吸道插管組」冠軍，同組另有隊員林威廷、林弘瑋、李易、李致穎榮獲「優勝獎」，隊員李修任、鄭凱澧榮獲「佳作獎」；在「一般 CPR 組」中，救護義消王嘉琪與黃郁雯則榮獲「佳作獎」。

市長黃偉哲對獲獎選手表達祝賀與感謝，表示救護人員是守護市民生命的第一道防線，看到南市救護團隊在全國專業競賽中脫穎而出，甚至擊敗眾多強敵拿下冠軍，感到與有榮焉；市府將持續支持消防局，讓這群守護城市的無名英雄，擁有最強大的後盾。