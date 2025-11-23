彰化伸港釣魚疑踩空失足落海 直升機出動救援2釣客命危

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣伸港鄉頂溪埔海尾出海口上午傳出有釣客落海，其中一人救起時已沒有呼吸心跳，緊急送往彰濱秀傳醫院急救，另一名釣客因水位太高消防人員無法接近，由海巡人員申請直升機以吊掛方式救起，救起時也沒有生命跡象，送往台中梧棲童綜合醫院急救。

這起搜溺事件發生在今天上午7點56分，彰化縣消防局接獲通知就出動線西、伸港等消防分隊、海巡署與彰化救難協會等單位共26人前往救援，到場發現有2人落海，釣客協助通報，但其中一名60歲游姓男子被救起已沒有呼吸心跳。

另一名61歲林姓男子則被水流推向外海2公里遠，消防人員無法接近，上午11點多由空中勤務總隊直升機完成吊掛，救起時也沒有生命跡象，緊急送醫。

警方初步了解，有5位釣客到伸港頂溪埔一帶的蚵道來釣魚，其中兩人疑不小心踩空失足落水，其餘3人沒事，意外詳細過程仍進一步釐清。

彰化縣伸港鄉頂溪埔海尾出海口上午傳出有釣客落海，兩名溺者被救起沒有生命跡象。圖／民眾提供
彰化縣伸港鄉頂溪埔海尾出海口上午傳出有釣客落海，兩名溺者被救起沒有生命跡象。圖／民眾提供
彰化縣伸港鄉頂溪埔海尾出海口上午傳出有釣客落海，其中一人救起時已沒有呼吸心跳，緊急送往彰濱秀傳醫院急救。圖／民眾提供
彰化縣伸港鄉頂溪埔海尾出海口上午傳出有釣客落海，其中一人救起時已沒有呼吸心跳，緊急送往彰濱秀傳醫院急救。圖／民眾提供

