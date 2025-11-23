軍人到台中和平登山獨攀失蹤 與女友最後訊息「剩一公里下山」

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

現役軍人江姓男子前天到台中和平登山獨攀失蹤，他與女友最後互傳訊息說「剩一公里下山」，台中市警方和消防局昨天凌晨接到報案，消防局和國軍與民間救難單位今天集結後，派多人上山搜尋中。

江男的朋友昨天和今天在多處網路社群PO文，「拜託各位山友幫忙分享協助尋找」，他朋友江男前天到台中和平區登山後失聯當天行走路線為，唐麻丹山、蝴蝶谷、夢幻谷、八仙山；江男前天早上7時26分起登，中午12時52分留下的座標位置，當天下午4時33分登頂返程，晚上7時11分剩1公里，後來就無法聯絡上他。

朋友說，目前已經報警協助搜尋，如果11月21日有在該路線登山，或有路過附近的山友，拜託大家幫忙回想看看是否有他的蹤影，有任何線索都可以提供，也請山友幫忙轉發，訊息在臉書等社群傳開後，有山友回應，當天在停車場曾遇到江男，和對方聊一下，山友先起登，再回停車場過程，都沒再見到對方；有山友表示，江男攀登路線有高難度，尤其夢幻谷瀑布和八仙山三角點之間很陡峭，不小心會滑落。

台中市和平警分局表示，江男的父親11月22日報失蹤協尋，稱年約25歲江姓男子11月21日獨自1人前往八仙山爬山失蹤協尋，警方獲報山域事件協助搜尋後立即通報谷關消防分隊協尋搜查。

台中市消防局表示，昨天凌晨2時50分獲報，和平區唐麻丹山登山步道有山友失蹤，台中市消防局第二大隊與和平分隊、谷關分隊動員，除了台中市消防局搜救人員另有支援友軍包括中搜和國軍等單位今天已集結，依4組行動單位上山搜索。

江姓男子前天到台中和平登山失蹤，朋友PO網請大家協尋，台中市消防局今天派多人上山搜尋中。圖／取自臉書登山通報站
江姓男子前天到台中和平登山失蹤，朋友PO網請大家協尋，台中市消防局今天派多人上山搜尋中。圖／取自臉書登山通報站

山友 台中市 失蹤

相關新聞

老漁民在宮廟點燃疑炸魚土製炸彈受重傷 警封鎖現場查案情

基隆市年近九旬的湯姓退休老漁民，在宮廟內自行點燃疑炸魚用的土製炸彈，身受重傷送醫。湯姓老翁早年靠捕魚維生，未結婚，無子女...

老翁進宮廟拜拜 疑身上放鞭炮 引爆後倒地臟器外露 傷勢嚴重送醫

基隆市調和街一家宮廟內，今早有名老翁疑似在拜拜後，自行點燃放在身上的鞭炮，引爆後起火，老翁隨即倒地，因外傷嚴重臟器外露。...

殯葬業者糾紛不滿前員工自立門戶搶單 竟砸醫院2輛救護車

恆春旅遊醫院院內停車場停放兩輛救護車昨23日晚間7時許2名男子騎摩托車雙載闖入後，持球棒砸毀，警方調閱監視器初步調查，疑...

追TWICE演唱會場館外違規攤販 女警遭甩開跌跤褲子破了、膝蓋擦傷

韓國女團TWICE連續2天在高雄世運主場館開唱，數萬粉絲捧場，連帶也吸引違規攤販在場外賣盜版商品，昨晚首場開唱，一名女警...

看抖音學製作「驅鳥炮」往道路丟...爆炸聲嚇壞路人 法院裁罰3千元

台南市六甲區一間餐飲店黃姓男子與陳姓員工看了抖音影片，自製「驅鳥炮」，並在店門口點燃丟擲於道路上，驅鳥炮起火燃燒，瓶身亦...

彰化伸港釣魚疑踩空失足落海 直升機出動救援2釣客命危

彰化縣伸港鄉頂溪埔海尾出海口上午傳出有釣客落海，其中一人救起時已沒有呼吸心跳，緊急送往彰濱秀傳醫院急救，另一名釣客因水位...

