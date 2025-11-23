快訊

星鏈在俄烏戰表現震驚北京！陸模擬壓制台灣星鏈 結果曝光

輝達內部會議大吐苦水…黃仁勳喊「怎麼做都不對」！網：壓力真的大

聽過知識架構師嗎？AI搶了你的工作 也催生10種新職位

追TWICE演唱會場館外違規攤販 女警遭甩開跌跤褲子破了、膝蓋擦傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

韓國女團TWICE連續2天在高雄世運主場館開唱，數萬粉絲捧場，連帶也吸引違規攤販在場外賣盜版商品，昨晚首場開唱，一名女警取締陳姓攤商時，陳拉攤車逃跑，女警遭甩開不慎跌跤，導致褲子破了、膝蓋也擦傷，其他員警依妨害公務罪將陳逮捕。

網路社群Threads昨晚有網友貼文指Twice 演唱會外面的盜版攤販跑給警察追，附上的影片只見一名制服女警在場館外追一名攤販，場外歌迷紛紛轉頭看，後女警一個不小心即摔倒在地。

有網友留言回應驚訝指「天啊，警察跌倒了」、「原來看演唱會還有鬼抓人可以玩」、「警察好拼命啊」、「認真的警察辛苦了」。

左營警分局指出，陳姓女警昨晚6時許執行專案勤務，發現在世運大道取締違規攤販時盤查販賣扇子等應援小物的攤商陳姓男子（25歲），在下午4時已經因違規在道路擺設攤位，被警方開出可處1200元至2400元罰鍰罰單，晚間又出現在場館外擺攤，於是趨前盤查。

當時陳拒不配合身分查證，並拉著攤車企圖逃離現場、不服取締。陳員追上前制止，遭陳男甩開，因重心不穩跌倒在地，造成右膝與手指挫傷，其他員警立即將陳男帶返左營派出所釐清案情。

受傷的陳員至會場醫護站接受初步傷口處置後，再前往醫院驗傷，警詢後除依法開罰外，並依妨害公務及傷害罪嫌將陳男移送橋頭地檢署偵辦。

韓國女團TWICE昨晚高雄世運主場館首唱，一名女警取締違規陳姓攤商時，陳拉攤車逃跑，女警遭甩開跌跤受傷，陳被其他員警逮捕。圖／讀者提供
韓國女團TWICE昨晚高雄世運主場館首唱，一名女警取締違規陳姓攤商時，陳拉攤車逃跑，女警遭甩開跌跤受傷，陳被其他員警逮捕。圖／讀者提供
韓國女團TWICE昨晚高雄世運主場館首唱，一名女警二度取締違規賣盜版應援小物陳姓攤商時，女警遭甩開跌跤擦傷；圖為昨天下午警方首次取締陳男畫面。圖／讀者提供
韓國女團TWICE昨晚高雄世運主場館首唱，一名女警二度取締違規賣盜版應援小物陳姓攤商時，女警遭甩開跌跤擦傷；圖為昨天下午警方首次取締陳男畫面。圖／讀者提供
韓國女團TWICE昨晚高雄世運主場館首唱，一名女警取締違規陳姓攤商時，陳拉攤車逃跑，女警遭甩開跌跤，褲子破了、膝蓋也擦傷。圖／讀者提供
韓國女團TWICE昨晚高雄世運主場館首唱，一名女警取締違規陳姓攤商時，陳拉攤車逃跑，女警遭甩開跌跤，褲子破了、膝蓋也擦傷。圖／讀者提供
韓國女團TWICE昨晚高雄世運主場館首唱，一名女警取締違規陳姓攤商時，陳拉攤車逃跑，女警遭甩開跌跤，褲子破了、膝蓋也擦傷。圖／讀者提供
韓國女團TWICE昨晚高雄世運主場館首唱，一名女警取締違規陳姓攤商時，陳拉攤車逃跑，女警遭甩開跌跤，褲子破了、膝蓋也擦傷。圖／讀者提供

女警 警察

延伸閱讀

TWICE高雄新裝首登場！等了10年 子瑜「我終於帶成員來了」全場爆哭

秦祥林現蹤大巨蛋！帶老婆甜蜜現身力挺民歌 超猛現況曝光了

無辜受害？日國民天團取消中國演唱會「港台也沒了」 粉絲：會不會太扯

【重磅快評】萊爾校長的平行宇宙 台灣人有錢又有閒？

相關新聞

老漁民在宮廟點燃疑炸魚土製炸彈受重傷 警封鎖現場查案情

基隆市年近九旬的湯姓退休老漁民，在宮廟內自行點燃疑炸魚用的土製炸彈，身受重傷送醫。湯姓老翁早年靠捕魚維生，未結婚，無子女...

老翁進宮廟拜拜 疑身上放鞭炮 引爆後倒地臟器外露 傷勢嚴重送醫

基隆市調和街一家宮廟內，今早有名老翁疑似在拜拜後，自行點燃放在身上的鞭炮，引爆後起火，老翁隨即倒地，因外傷嚴重臟器外露。...

殯葬業者糾紛不滿前員工自立門戶搶單 竟砸醫院2輛救護車

恆春旅遊醫院院內停車場停放兩輛救護車昨23日晚間7時許2名男子騎摩托車雙載闖入後，持球棒砸毀，警方調閱監視器初步調查，疑...

追TWICE演唱會場館外違規攤販 女警遭甩開跌跤褲子破了、膝蓋擦傷

韓國女團TWICE連續2天在高雄世運主場館開唱，數萬粉絲捧場，連帶也吸引違規攤販在場外賣盜版商品，昨晚首場開唱，一名女警...

看抖音學製作「驅鳥炮」往道路丟...爆炸聲嚇壞路人 法院裁罰3千元

台南市六甲區一間餐飲店黃姓男子與陳姓員工看了抖音影片，自製「驅鳥炮」，並在店門口點燃丟擲於道路上，驅鳥炮起火燃燒，瓶身亦...

彰化伸港釣魚疑踩空失足落海 直升機出動救援2釣客命危

彰化縣伸港鄉頂溪埔海尾出海口上午傳出有釣客落海，其中一人救起時已沒有呼吸心跳，緊急送往彰濱秀傳醫院急救，另一名釣客因水位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。