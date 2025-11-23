追TWICE演唱會場館外違規攤販 女警遭甩開跌跤褲子破了、膝蓋擦傷

韓國女團TWICE連續2天在高雄世運主場館開唱，數萬粉絲捧場，連帶也吸引違規攤販在場外賣盜版商品，昨晚首場開唱，一名女警取締陳姓攤商時，陳拉攤車逃跑，女警遭甩開不慎跌跤，導致褲子破了、膝蓋也擦傷，其他員警依妨害公務罪將陳逮捕。

網路社群Threads昨晚有網友貼文指Twice 演唱會外面的盜版攤販跑給警察追，附上的影片只見一名制服女警在場館外追一名攤販，場外歌迷紛紛轉頭看，後女警一個不小心即摔倒在地。

有網友留言回應驚訝指「天啊，警察跌倒了」、「原來看演唱會還有鬼抓人可以玩」、「警察好拼命啊」、「認真的警察辛苦了」。

左營警分局指出，陳姓女警昨晚6時許執行專案勤務，發現在世運大道取締違規攤販時盤查販賣扇子等應援小物的攤商陳姓男子（25歲），在下午4時已經因違規在道路擺設攤位，被警方開出可處1200元至2400元罰鍰罰單，晚間又出現在場館外擺攤，於是趨前盤查。

當時陳拒不配合身分查證，並拉著攤車企圖逃離現場、不服取締。陳員追上前制止，遭陳男甩開，因重心不穩跌倒在地，造成右膝與手指挫傷，其他員警立即將陳男帶返左營派出所釐清案情。