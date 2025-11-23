快訊

輝達內部會議大吐苦水…黃仁勳喊「怎麼做都不對」！網：壓力真的大

聽過知識架構師嗎？AI搶了你的工作 也催生10種新職位

血管狹窄的過程中都沒症狀？為什麼心臟病還是會突然發作？

聽新聞
0:00 / 0:00

老漁民在宮廟點燃疑炸魚土製炸彈受重傷 警封鎖現場查案情

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市年近九旬的湯姓退休老漁民，在宮廟內自行點燃疑炸魚用的土製炸彈，身受重傷送醫。湯姓老翁早年靠捕魚維生，未結婚，無子女，目前獨居。他的姪子說，事前未察覺異狀，不知道為何這樣做。警方封鎖現場採證，調查案情中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午8時25分接報案，調和街一家宮廟發生爆炸，有人受傷，臟器外露，傷勢嚴重。

消防人員到場，88歲湯姓老翁倒在地上，周圍有爆竹碎裂物。老翁外傷嚴重，但仍有意識，以救護車送醫急救。

警方也獲報到場，封鎖現場採證，釐清案發原因。初步研判湯姓老翁疑將早年炸魚使用的土製炸彈，放在夾克內的胸口位置，然後自行點燃引爆，受傷倒地。

宮廟內監視器有拍下案發過程，湯姓老翁點燃炸藥時，廟內距離他約2公尺處，有1人坐著看報紙，2個人坐著在聊天，另1人從金爐旁經過。

湯姓老翁獨自站在金爐旁，並無異狀，直到傳出爆炸聲，坐著的3個人都受到驚嚇，急忙起身閃避，接著看到老翁倒在地上，痛苦哀號，報案求救。

基隆區漁會理事長簡建輝說，湯姓老翁是漁民，早年駕駛舢舨出海釣魚維生，因為逐年老邁，無力出海，約10年把舢舨賣了。沒有結婚和子女，目前獨居。

湯姓老翁因為行走不太方便，騎著身障者專用機車代步。他的姪子說，每天會見面三、四次，最近沒有看到異常。老翁會到廟裡和人泡茶聊天，不知道今天為什麼會出事，他也很意外。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

基隆市88歲湯姓退休漁民今在一家宮廟內，疑點燃身上的土製炸彈，導致身受重傷。消防人員獲報將他送醫，員警封鎖現場採證釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市88歲湯姓退休漁民今在一家宮廟內，疑點燃身上的土製炸彈，導致身受重傷。消防人員獲報將他送醫，員警封鎖現場採證釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市88歲湯姓退休漁民今在一家宮廟內，疑點燃身上的土製炸彈，導致身受重傷。消防人員獲報將他送醫，員警封鎖現場採證釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市88歲湯姓退休漁民今在一家宮廟內，疑點燃身上的土製炸彈，導致身受重傷。消防人員獲報將他送醫，員警封鎖現場採證釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市88歲湯姓退休漁民今在一家宮廟內，疑點燃身上的土製炸彈，導致身受重傷。消防人員獲報將他送醫，員警封鎖現場採證釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市88歲湯姓退休漁民今在一家宮廟內，疑點燃身上的土製炸彈，導致身受重傷。消防人員獲報將他送醫，員警封鎖現場採證釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市88歲湯姓退休漁民今在一家宮廟內，疑點燃身上的土製炸彈，導致身受重傷。消防人員獲報將他送醫，員警封鎖現場採證釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市88歲湯姓退休漁民今在一家宮廟內，疑點燃身上的土製炸彈，導致身受重傷。消防人員獲報將他送醫，員警封鎖現場採證釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 獨居

延伸閱讀

老翁進宮廟拜拜 疑身上放鞭炮 引爆後倒地臟器外露 傷勢嚴重送醫

CPR救命 卓蘭老翁到院前恢復自主心跳

彰化媽祖祈福文化節13宮廟媽祖齊聚 拜媽祖還可抽獎

影／三重宮廟墜樓意外 61歲信眾自5樓跌落電梯井命危

相關新聞

老漁民在宮廟點燃疑炸魚土製炸彈受重傷 警封鎖現場查案情

基隆市年近九旬的湯姓退休老漁民，在宮廟內自行點燃疑炸魚用的土製炸彈，身受重傷送醫。湯姓老翁早年靠捕魚維生，未結婚，無子女...

老翁進宮廟拜拜 疑身上放鞭炮 引爆後倒地臟器外露 傷勢嚴重送醫

基隆市調和街一家宮廟內，今早有名老翁疑似在拜拜後，自行點燃放在身上的鞭炮，引爆後起火，老翁隨即倒地，因外傷嚴重臟器外露。...

殯葬業者糾紛不滿前員工自立門戶搶單 竟砸醫院2輛救護車

恆春旅遊醫院院內停車場停放兩輛救護車昨23日晚間7時許2名男子騎摩托車雙載闖入後，持球棒砸毀，警方調閱監視器初步調查，疑...

追TWICE演唱會場館外違規攤販 女警遭甩開跌跤褲子破了、膝蓋擦傷

韓國女團TWICE連續2天在高雄世運主場館開唱，數萬粉絲捧場，連帶也吸引違規攤販在場外賣盜版商品，昨晚首場開唱，一名女警...

看抖音學製作「驅鳥炮」往道路丟...爆炸聲嚇壞路人 法院裁罰3千元

台南市六甲區一間餐飲店黃姓男子與陳姓員工看了抖音影片，自製「驅鳥炮」，並在店門口點燃丟擲於道路上，驅鳥炮起火燃燒，瓶身亦...

彰化伸港釣魚疑踩空失足落海 直升機出動救援2釣客命危

彰化縣伸港鄉頂溪埔海尾出海口上午傳出有釣客落海，其中一人救起時已沒有呼吸心跳，緊急送往彰濱秀傳醫院急救，另一名釣客因水位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。