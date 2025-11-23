聽新聞
0:00 / 0:00
老漁民在宮廟點燃疑炸魚土製炸彈受重傷 警封鎖現場查案情
基隆市年近九旬的湯姓退休老漁民，在宮廟內自行點燃疑炸魚用的土製炸彈，身受重傷送醫。湯姓老翁早年靠捕魚維生，未結婚，無子女，目前獨居。他的姪子說，事前未察覺異狀，不知道為何這樣做。警方封鎖現場採證，調查案情中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午8時25分接報案，調和街一家宮廟發生爆炸，有人受傷，臟器外露，傷勢嚴重。
消防人員到場，88歲湯姓老翁倒在地上，周圍有爆竹碎裂物。老翁外傷嚴重，但仍有意識，以救護車送醫急救。
警方也獲報到場，封鎖現場採證，釐清案發原因。初步研判湯姓老翁疑將早年炸魚使用的土製炸彈，放在夾克內的胸口位置，然後自行點燃引爆，受傷倒地。
宮廟內監視器有拍下案發過程，湯姓老翁點燃炸藥時，廟內距離他約2公尺處，有1人坐著看報紙，2個人坐著在聊天，另1人從金爐旁經過。
湯姓老翁獨自站在金爐旁，並無異狀，直到傳出爆炸聲，坐著的3個人都受到驚嚇，急忙起身閃避，接著看到老翁倒在地上，痛苦哀號，報案求救。
基隆區漁會理事長簡建輝說，湯姓老翁是漁民，早年駕駛舢舨出海釣魚維生，因為逐年老邁，無力出海，約10年把舢舨賣了。沒有結婚和子女，目前獨居。
湯姓老翁因為行走不太方便，騎著身障者專用機車代步。他的姪子說，每天會見面三、四次，最近沒有看到異常。老翁會到廟裡和人泡茶聊天，不知道今天為什麼會出事，他也很意外。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言