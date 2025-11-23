新北婦開賓士車駛出巷口未注意 攔腰撞小黃害翻車驚險畫面曝

新北市64歲薛婦今天凌晨1時許駕駛白色賓士車外出，行經新莊區中平路92巷欲駛出巷口時，70歲劉姓男子駕駛計程車載客行經中平路，薛婦疑因未注意直接撞上導致計程車側翻，計程車上陳姓乘客手指擦挫傷，所幸無大礙，確切肇責歸屬仍待釐清。

新莊警方今天凌晨1時許接獲報案，新莊區中平路92巷口發生車禍事故。警方獲報趕抵，經查64歲薛姓婦人駕駛白色賓士轎車外出，沿新莊區中平路92巷行駛欲開出巷口。此時70歲劉姓男子駕駛計程車載著44歲陳姓男子沿中平路往幸福路方向直行，發現薛婦駕駛的賓士車從巷口駛出，劉男緊急將車往左閃躲，但右後車身仍遭賓士車撞上，計程車當場側翻橫躺在路中央。