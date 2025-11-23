高雄男無照駕駛又拒攔查逃逸 一路多次違規吞下多張罰單

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄湖內分局阿蓮分駐所於昨（22）日晚間在台28線與台39線路口取締酒駕，當時一輛轎車行經路檢點時突然迴轉規避攔檢，警方派員追至台28線阿蓮玄中路口，持槍下車警戒，該輛轎車仍拒檢加速逃逸，事後員警循線通車孫姓駕駛到案，依無照駕駛等多項違規依法究辦。

湖內警分局表示，昨晚阿蓮分駐所執行酒駕取締勤務，孫姓男子行經路檢點時迴轉規避查緝，警方一路尾隨蒐證，於台28線阿蓮玄中路口遇停等紅燈時，2名員警下車持槍警戒並喝令駕駛停車受檢，但孫男仍拒檢，並往路竹交流道方向逃逸。

事發當時員警基於安全考量停止追緝，轉而以車牌資料展開後續偵查，根據車籍資料，循線通知車主，並約談駕駛孫男到案說明。

孫男坦承，他因無照駕駛且擔心被警方開單處罰，才會心虛駕車逃逸，警方孫男規避路檢的行為已嚴重違反交通法規，舉發其行經酒測稽查點拒檢逃逸、駛出邊線、未依規定使用方向燈及5年內二度無照駕駛等多項違規，依法開罰究辦。

孫姓男子駕駛轎車不配合盤查開車逃逸，警方事後通知他到案送出多張罰單。讀者提供
無照駕駛 酒駕 開罰

