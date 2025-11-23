看抖音學製作「驅鳥炮」往道路丟...爆炸聲嚇壞路人 法院裁罰3千元

台南市六甲區一間餐飲店黃姓男子與陳姓員工看了抖音影片，自製「驅鳥炮」，並在店門口點燃丟擲於道路上，驅鳥炮起火燃燒，瓶身亦往道路噴射，甚至發出爆炸聲響，嚇壞用路人；轄區警方將2人依違反社會秩序維護法移送台南地院柳營簡易庭，法院各裁處罰鍰3000元。

裁定書指出，台南市六甲區一間餐飲店家黃姓男子與17歲陳姓男員工，今年6月16日晚9時許，竟在寶特瓶、玉米罐頭空罐添加酒精方式自製「驅鳥炮」，隨後在中正路上以打火機點燃，並丟擲於道路上，導致驅鳥炮起火燃燒，瓶身亦往道路噴射。

據了解，2人是看了網路抖音的影片，發現印度農民土制的「空氣砲」，只要利用鐵罐加酒精，且點燃酒精後，瞬間蒸發的爆炸聲可驅趕鳥類，認為相當有趣；他們以鐵罐、鋁箔紙、膠帶及寶特瓶等效仿黏合製作後，就在店門前施放，發出爆炸聲響，嚇壞路人。

台南市警麻豆分局獲報，循線查獲2名男子到案，依違反社會秩序維護法第63條第1項第4款的「放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者」移送台南地院柳營簡易庭；法院認定，2人行為堪予認定