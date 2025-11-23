老翁進宮廟拜拜 疑身上放鞭炮 引爆後倒地臟器外露 傷勢嚴重送醫
基隆市調和街一家宮廟內，今早有名老翁疑似在拜拜後，自行點燃放在身上的鞭炮，引爆後起火，老翁隨即倒地，因外傷嚴重臟器外露。消防人員獲報將他送醫，案發原因由警方調查中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午8時25分接報案，調和街一家宮廟內發生「氣爆」有人受傷，臟器外露，傷勢嚴重。
消防局調派人車前往救援，到場時看到70多歲的老翁倒在地上，周圍有爆炸物的散落物。老翁外傷嚴重，但是意識仍清楚，將他送醫急救。
宮廟內監視器有拍下案發過程，老翁在拜拜後，疑似點燃在胸口位置的引信，接著疑似綑綁在身上的鞭炮爆炸，老翁受傷倒地。附近民眾聽到爆炸聲到場查看，報案求援。
老翁的姪子說，每天會見面三、四次，沒有看出異常。他也常到廟裡和人泡茶聊天，不知道為什麼會出事，聽到發生這種狀況很意外。
