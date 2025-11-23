快訊

CPR救命 卓蘭老翁到院前恢復自主心跳

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣卓蘭鎮一名71歲老翁前天在街頭失去意識倒地，義消、救護隊、警消接力一路心肺復甦術（CPR），2次AED電擊，並骨內注射強心針，全程搶救不中斷，到院前終於恢復自主心跳。

苗栗縣政府消防局前天晚上受理一起緊急救護案件，71歲老翁在中正路突然倒地無意識，情況十分危急 ，消防局第五救災救護大隊還原當時現場有卓蘭義消第一時間開始CPR，並迅速與卓蘭救護隊接手配合，緊抓關鍵的黃金時間。

警消人員趕抵現場後施作兩次AED電擊，由高級救護技術員骨內注射（IO） 給予強心針，全程持續處置不中斷搶救，送抵台中東勢農民醫院時，老翁恢復自主心跳（ROSC），這一刻每個在場的人都鬆了一大口氣，看到生命重新跳回來的那一瞬間，心也跟著暖起來了，真的很不容易。

第五救災救護大隊表示，身邊若有長輩、慢性疾病家人，務必要多關心健康狀況，如果有機會，也很鼓勵鄉親學習CPR，因為在救護車抵達前那幾分鐘，就是決定一條生命能不能被救回的時間。

苗栗縣卓蘭鎮一名71歲老翁前天在街頭失去意識倒地，義消、救護隊、警消接力搶救，到院前恢復自主心跳。圖／苗栗縣政府消防局第五救災救護大隊提供
