CPR救命 卓蘭老翁到院前恢復自主心跳
苗栗縣卓蘭鎮一名71歲老翁前天在街頭失去意識倒地，義消、救護隊、警消接力一路心肺復甦術（CPR），2次AED電擊，並骨內注射強心針，全程搶救不中斷，到院前終於恢復自主心跳。
苗栗縣政府消防局前天晚上受理一起緊急救護案件，71歲老翁在中正路突然倒地無意識，情況十分危急 ，消防局第五救災救護大隊還原當時現場有卓蘭義消第一時間開始CPR，並迅速與卓蘭救護隊接手配合，緊抓關鍵的黃金時間。
警消人員趕抵現場後施作兩次AED電擊，由高級救護技術員骨內注射（IO） 給予強心針，全程持續處置不中斷搶救，送抵台中東勢農民醫院時，老翁恢復自主心跳（ROSC），這一刻每個在場的人都鬆了一大口氣，看到生命重新跳回來的那一瞬間，心也跟著暖起來了，真的很不容易。
第五救災救護大隊表示，身邊若有長輩、慢性疾病家人，務必要多關心健康狀況，如果有機會，也很鼓勵鄉親學習CPR，因為在救護車抵達前那幾分鐘，就是決定一條生命能不能被救回的時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言