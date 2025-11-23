聽新聞
婦人網購玉鐲遇詐 她正要匯5萬元豐原警郵合力阻詐
台中市豐原一名婦人日前在臉書直播社團看中一只玉鐲，與賣家談妥價格後就要到郵局準備匯5萬元，她在臨櫃時匯款用途前後說詞不一，收款帳戶跳出「警示帳戶」警訊，郵局行員警覺立即通報警方到場關心，員警向婦人說明常見網購詐騙手法後，她才驚覺受騙，及時保住5萬元。
豐原警分局豐東派出所警員周楷哲、楊浩煜本月19日上午11時10分接獲通報，郵局行員指稱，一名婦人先稱匯款是為購買傢俱，隨後又改口要買玉鐲，說詞反覆，加上受款帳戶被標示為「警示帳戶」，疑遭詐騙，請警方到場協助。
警方了解後發現，55歲蘇姓婦人在臉書社團直播中看到玉鐲，因圖件的款式她非常喜歡主動聯繫賣家，雙方談妥5萬元價格。由於對方未提及投資或借貸，蘇婦誤以為只是一般購物，未加查證便依指示至郵局匯款。
警方到場後提醒蘇婦，該收款帳戶因涉及刑案而被列為警示帳戶，且網購要求匯款至個人帳戶本就需格外留意。蘇婦聽後驚覺上當，表示不會再匯款，感謝郵局與警方的及時介入，協助避免損失。
豐東派出所長廖俊強呼籲，網路購物應保持高度警戒，只要遇到要求匯款至個人帳戶、價格異常低廉或對方催促交易等情況，皆應提高警覺，並可撥打165反詐專線查詢，或至鄰近警察機關諮詢查證，以免落入詐騙陷阱。
