北市獨有規定 刑事警察降級才能調行政延退 挨轟不合理

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市刑大有10序列小隊長，59歲想延長屆齡退休想調行政警，卻被要求降級才能重算積分至65歲，此規定為北市警獨有。議員接獲陳情認為規定不公外，也質疑儘管有此規定，仍有分局長直接將刑事小隊長改派行政警務佐，質疑「有關係背景，就可無縫接軌平調」，市警局長李西河說，絕無不會這樣。

有基層刑警向議員耿葳陳情，表示這名員警本循正常管道跟局長陳情卻石沉大海，才轉向議員陳情。

這名陳情刑警民國76年自警校畢，87年考刑事人員錄取後改派分局、刑警大隊，經歷11序列偵查員、10序列偵查佐，服務29年後積分數達到升職標準， 107年改派同序列（10序列）小隊長，並經銓敘部核定在案。

但因家庭經濟因素，陳情人59歲快屆齡退休，想要延長到65歲必須改調行政警察，今年7月12日提出申請希望繼續在刑大服務，在第10序列警務佐出缺能改調同大隊繼續服務。但申請改調行政警察卻遭警察局退回，人事單位以94年7月1日以後刑事人員遷調為行政警察，需降級為11序列警員，再重新核算升職積分後，達最近一梯次警員升職積分，才能存記行政警察小隊長、巡佐、警務佐等10序列職務調動，議員更發現，這限制居然是台北市警局才有的規定。

耿葳認為，員警快屆齡想延長服務，才知基層刑警無端遭受不平等對待已20幾年，刑事警察小隊長居然無法平調同序列行政警察的「警務佐」職務。

「為何民國94年警察局會有這種被戲稱為『防逃機制』的內部簽文出現？」，耿葳說，基層同仁本以為這是警察局統一標準，經打聽後才得知，有數個分局分局長，為照顧基層刑事小隊長，可以直接報請警察局將刑事小隊長改派行政警察警務佐，分局長、副分局長也可以爭取轉調專員、警監不須降調就可做到65歲。質疑「有關係、有背景就可以直接無縫接軌平調展延服務年限嗎？」

北市警察局長李西河表示，絕對不會這樣。

對於遭質疑北市警局是否有「防逃機制」這樣的規定？北市警察局表示，基於維護警員陞職權益及衡平性等，才訂定刑事小隊長請改調第十序列行政警察職務原則，這個原則是檢討請改調人員併計相關職務積分是否達到請改調標準，並非要求當事人現職先降為警員始得請改調。

對於議員要求後續檢討，市警局表示，後續將就警員及刑事小隊長等職務人員整體陞遷情形，檢討研議。

台北市刑警大隊。記者廖炳棋／攝影
台北市刑警大隊。記者廖炳棋／攝影

