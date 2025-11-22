快訊

不斷更新／范冰冰奪影后！隔空看直播哽咽洩心聲 金馬62得獎名單看這

一失足成千古恨？美國當年「2項決定」 把稀土主導權拱手讓給大陸

美國爆首例！人類感染禽流感H5N5病毒亡 患者飼養家禽疑曾接觸野鳥

金門金湖映碧潭驚現浮屍 年約70歲老翁身亡…原因待查

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金湖鎮映碧潭今天傍晚驚傳溺水事件，一名年約70歲的老翁被發現漂浮於潭面，經救難人員拉上岸後，確認已明顯死亡。警方已封鎖現場並著手調查死者身分與溺水原因。

金門縣消防局指出，110 勤指中心於晚間6時許接獲報案，稱山外溪疑似有浮屍。消防人員、車組及救援艇迅速趕抵，18 時23 分將溺水者拉起；但男子面部朝下漂浮，早已無呼吸、無脈搏，且屍僵明顯，當場宣告死亡，後續由轄區警方接手。

警方調查後確認，死者為一名約70歲的王姓男子，家住金城地區，平時獨居。至於他為何出現在金湖，以及是否與意外、健康狀況或其他因素相關，目前仍待進一步釐清。

據了解，映碧潭周邊常有釣客活動，但警方巡查後並未在岸邊發現任何釣具或個人物品。溺水確切原因仍需警方後續調查鑑驗，以釐清案情。

金門縣金湖鎮映碧潭今天傍晚驚傳一名老翁溺斃漂浮於潭面，經救難人員拉上岸後，確認已明顯死亡。圖／民眾提供
金門縣金湖鎮映碧潭今天傍晚驚傳一名老翁溺斃漂浮於潭面，經救難人員拉上岸後，確認已明顯死亡。圖／民眾提供

溺水 金門 死亡 浮屍

延伸閱讀

浯島文學獎22屆頒獎 今年國際投稿踴躍首增劇本創作組獎項

從媽媽帶頭到全家投入！金門最暖家庭登上國際志工表揚大會

獨／大陸「嘉洋18」貨輪金門外海突失動力 陸方救人拖船全搞定

金門檢警破獲跨縣市性交易網 初估獲利破千萬主嫌羈押禁見

相關新聞

金門金湖映碧潭驚現浮屍 年約70歲老翁身亡…原因待查

金門縣金湖鎮映碧潭今天傍晚驚傳溺水事件，一名年約70歲的老翁被發現漂浮於潭面，經救難人員拉上岸後，確認已明顯死亡。警方已...

撞瓦斯行路邊大貨車…48歲男頭部重創家屬放棄急救 事故原因待釐清

台中市霧峰區中正路今天下午發生48歲林姓男子騎乘機車行經一家瓦斯行前，不知何故撞上停在機慢車道上、載滿瓦斯桶的大貨車，當...

影／轎車偏向撞上進高雄輕軌軌道 男子車毀人傷

高雄王姓男子今天傍晚開車經過輕軌軌道旁，突然偏向，自撞輕軌軌道路面石墩及號誌燈桿，正好有1列輕軌列車經過，幸未撞上列車，...

影／屏東瑪家獅王瀑布落石砸傷3人 空勤總隊直升機出動運下山送醫

屏東縣瑪家鄉獅王瀑布今天下午發生落石砸傷人意外，2男1女在到瀑布遊玩途中被落石打到，報案後因山路都是碎石且非常陡峭，難以...

台東12層住商旅館大樓傳火警「疑有民眾受困」 幸無人傷亡

台東市中山路1棟12層住商旅館大樓，今天下午4時許傳出火警，疑有民眾受困，警消獲報，派遣多輛消防車前往搶救。報案人表示，...

持磁鐵條責打學生小腿…國小師挨罰6萬 法官這原因撤銷處分

台南某國小李姓女教師前年底涉持磁鐵條責打學生小腿致傷，經社會局調查，認她違反兒少法對兒童為不正當行為事實明確，裁處6萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。