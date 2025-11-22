金門金湖映碧潭驚現浮屍 年約70歲老翁身亡…原因待查

金門縣金湖鎮映碧潭今天傍晚驚傳溺水事件，一名年約70歲的老翁被發現漂浮於潭面，經救難人員拉上岸後，確認已明顯死亡。警方已封鎖現場並著手調查死者身分與溺水原因。

金門縣消防局指出，110 勤指中心於晚間6時許接獲報案，稱山外溪疑似有浮屍。消防人員、車組及救援艇迅速趕抵，18 時23 分將溺水者拉起；但男子面部朝下漂浮，早已無呼吸、無脈搏，且屍僵明顯，當場宣告死亡，後續由轄區警方接手。

警方調查後確認，死者為一名約70歲的王姓男子，家住金城地區，平時獨居。至於他為何出現在金湖，以及是否與意外、健康狀況或其他因素相關，目前仍待進一步釐清。

據了解，映碧潭周邊常有釣客活動，但警方巡查後並未在岸邊發現任何釣具或個人物品。溺水確切原因仍需警方後續調查鑑驗，以釐清案情。