撞瓦斯行路邊大貨車…48歲男頭部重創家屬放棄急救 事故原因待釐清

台中市霧峰區中正路今天下午發生48歲林姓男子騎乘機車行經一家瓦斯行前，不知何故撞上停在機慢車道上、載滿瓦斯桶的大貨車，當場失去生命跡象，經送醫急救，家屬晚間忍痛放棄搶救，警方報請明相驗遺體，詳細事故原因待釐清。

警方說明，本件事故機車駕駛受傷送醫救護，酒測值待醫院抽血檢驗中。詳細肇事原因將由交通警察大隊分析研判。

警方說明，今天下午3時44分許，林男騎機車行經霧峰區中正路一家瓦斯行前，因不明原因碰撞停放於機慢車道上的大貨車。

據了解，由於車禍撞擊力道大，林男當場失去呼吸心跳，且頭部重創，消防隊到場後，立即將林男送往亞大醫院急救，家屬晚間決定放棄搶救，酒測值尚待醫院抽血檢驗。

警方已報請明天相驗遺體，釐清死因，詳細事故原因待釐清。警方呼籲，用路人應遵守交通規則，行車時應隨時注意路況，以確保自身及其他用路人安全。