影／屏東瑪家獅王瀑布落石砸傷3人 空勤總隊直升機出動運下山送醫

屏東縣瑪家鄉獅王瀑布今天下午發生落石砸傷人意外，2男1女在到瀑布遊玩途中被落石打到，報案後因山路都是碎石且非常陡峭，難以人力搬運下山，向消防署請求空中勤務總隊支援，直升機最終成功吊掛3人下山送醫，均無生命危險。

屏東縣消防局今天下午1時33分接獲報案，瑪家鄉獅王瀑布下100公尺處有2男1女共3人受傷，皆意識清醒，消防局出動6車14人前往搶救，到場後發現1男子右大腿骨折與頭部受傷、1男子膝蓋骨折、1女子疑似顱底骨折。

因上山碎石路且陡峭人力難以搬運下山，立即向消防署請求空中勤務總隊支援，下午5時5分空中勤務總隊直升機吊掛成功，將3人送至長治特搜大隊，再由救護車載送傷者至屏東基督教醫院，均無生命危險。

屏東縣瑪家鄉獅王瀑布今天下午發生落石砸傷3人意外，消防署空中勤務總隊直升機最終成功吊掛3人下山送醫。圖／消防局提供