影／屏東瑪家獅王瀑布落石砸傷3人 空勤總隊直升機出動運下山送醫
屏東縣瑪家鄉獅王瀑布今天下午發生落石砸傷人意外，2男1女在到瀑布遊玩途中被落石打到，報案後因山路都是碎石且非常陡峭，難以人力搬運下山，向消防署請求空中勤務總隊支援，直升機最終成功吊掛3人下山送醫，均無生命危險。
屏東縣消防局今天下午1時33分接獲報案，瑪家鄉獅王瀑布下100公尺處有2男1女共3人受傷，皆意識清醒，消防局出動6車14人前往搶救，到場後發現1男子右大腿骨折與頭部受傷、1男子膝蓋骨折、1女子疑似顱底骨折。
因上山碎石路且陡峭人力難以搬運下山，立即向消防署請求空中勤務總隊支援，下午5時5分空中勤務總隊直升機吊掛成功，將3人送至長治特搜大隊，再由救護車載送傷者至屏東基督教醫院，均無生命危險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言