持磁鐵條責打學生小腿…國小師挨罰6萬 法官這原因撤銷處分

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南某國小李姓女教師前年底涉持磁鐵條責打學生小腿致傷，經社會局調查，認她違反兒少法對兒童為不正當行為事實明確，裁處6萬元罰鍰，她不服提行政訴訟，高雄高等行政法院地方庭認校方未經依循法定程序所為調查訪談內容，即有重大瑕疵，不具證，撤銷訴願決定及原處分。

李師主張，事發當時，因學生玩鬧，將雙腳分別置於電腦桌橫桿及她所坐木頭椅側桿，且已口頭提醒並制止，惟學生趁她不注意時，又回復其行為，時值她左手持塑膠磁鐵條批改指導其他學生作業，起身時，因學生動作致椅子重心不穩，使兩人險些跌倒。

在此突發情況下，她為穩定椅子並避免學生摔倒，緊急用手穩住椅子過程中，左手所持塑膠磁鐵條不慎揮到右小腿，此乃出於反射性動作，並非故意。

她表示，後因學生屢勸不聽，原告為輔導管教學生，避免其再次作出危險行為，所以持塑膠磁鐵條拍打右小腿1下，屬於避難性措施，非主動造成學生心理傷害，且學生受輔導管教後，均無出現哭泣或表示疼痛反應。而學生受傷照片僅足以證明其身上留有傷痕，但該傷痕是否因她拍打所致。

社會局指出，李師有持磁鐵條責打學生腿部為不爭事實，依據調查報告，有其他學生目擊可證，此行為已侵害兒少身體自主權及人格發展權，經學校調查認定屬違法處罰行為。李師持磁鐵條弄傷學生腿部行為，無論是輕微體罰或過失造成，均構成兒少法所指的不正當行為。

社會局表示，導師於事發後確實有接獲學生家人反應學生遭責打一事，且有提供腿部傷勢照片，與學校調查報告、家防中心調查報告內容吻合。

經召開113年度第3次兒少保護案件行政裁罰調查會議，綜合審酌當事人及關係人陳述、傷勢照片、學校調查報告、家防中心調查報告等證據，認李師構成兒少法中對兒童為不正當行為。

法官認為，李師雖不爭執該日有持磁鐵條揮拍學生小腿2次，惟否認有責打學生小腿致傷，自應審究她持磁鐵條揮拍學生小腿行為，有無致學生小腿受傷及是否出於責打故意。

法官指出，校方處理本次校園事件所召開校事會議及組成調查小組成員，其中教師會代表均非由教師會推派。而校事會議、調查小組成員需具有法定資格，所保障不僅為學生於安全環境下學習受教權，也包含教師工作權。

法官表示，校方為調查此事件召開校事會議、調查小組組成員不合法，未經依循法定程序所為的調查訪談內容，即有重大瑕疵，可信性堪虞，不得引以作為本件證據使用。同時，家防中心調查報告及學生腿部照片，無法證明李師有原處分裁罰事實所指責打學生小腿致傷行為。

法官認為，校方未經依循法定程序所為的調查訪談內容，即有重大瑕疵，不得引以作為本件證據使用，最後撤銷訴願決定及原處分。圖／本報資料照
法官認為，校方未經依循法定程序所為的調查訪談內容，即有重大瑕疵，不得引以作為本件證據使用，最後撤銷訴願決定及原處分。圖／本報資料照

照片 教師 椅子 校園

相關新聞

影／韓女團TWICE今高雄開唱 場館外粉絲目睹警察趕走賣盜版品攤販

南韓女團TWICE今晚在高雄世運主場館開唱，主場館外上午陸續出現粉絲，有粉絲目睹場館商品部外有攤商販賣盜版品，被警方趕走...

持磁鐵條責打學生小腿…國小師挨罰6萬 法官這原因撤銷處分

台南某國小李姓女教師前年底涉持磁鐵條責打學生小腿致傷，經社會局調查，認她違反兒少法對兒童為不正當行為事實明確，裁處6萬元...

獨／大陸「嘉洋18」貨輪金門外海突失動力 陸方救人拖船全搞定

大陸籍貨輪「嘉洋18」今日上午在航經金門料羅灣西南方約3浬海域時，突然失去動力，船身一度呈現載浮載沉狀態，引發國安單位與...

台東12層住商旅館大樓傳火警「疑有民眾受困」 幸無人傷亡

台東市中山路1棟12層住商旅館大樓，今天下午4時許傳出火警，疑有民眾受困，警消獲報，派遣多輛消防車前往搶救。報案人表示，...

國1楠梓路段賓士突起火 駕駛急逃生…火滅後車內面目全非

國道1號北向353.4公里接近楠梓路段今天上午10時8分許發生一起火燒車意外，駕駛賓士車的57歲王姓男子見引擎冒煙，急將...

影／新北毒蟲當街隨機攻擊老人頭部 第三名被害人出面指證

新北市三重警分局偵辦45歲顏姓男子當街隨機攻擊路人案，稍早又找到第3名被害人，這名77歲老婦當時戴安全帽被徒手攻擊頭部並...

