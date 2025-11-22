影／新北毒蟲當街隨機攻擊老人頭部 第三名被害人出面指證

新北市三重警分局偵辦45歲顏姓男子當街隨機攻擊路人案，稍早又找到第3名被害人，這名77歲老婦當時戴安全帽被徒手攻擊頭部並未受傷，因此剛開始沒有報案。警方表示待詢問完畢移送新北地檢署將建請羈押。

據了解，顏姓男子住在蘆洲，有毒品、竊盜、侵占、詐欺等多項前科，之前因毒品案坐牢，本周二11月18日才剛出獄。今天上午他騎機車到住家附近的三重區三和路四段，將車停在382巷內徒步遊蕩。

大約上午9時28分，顏男突然出拳推打1名剛走出家門準備騎機車的77歲蕭姓老婦頭部，由於戴安全帽並未受傷。後來顏男返回機車停放處從置物箱中取出鐵棍，尾隨一對六旬夫妻行走，9時31分冷不防由後方猛敲62歲許男頭部，許男嚇到拔腿就跑。

顏男改追許男的60歲江姓妻子，江女逃到巷口躲進玉山銀行門前騎樓，9時32分被追上毆打跌倒，倒地還繼續被打。警方獲報趕抵，9時44分依現行犯逮捕顏男，在他的機車內搜出1包安非他命和吸管，但是他矢口否認毆打路人。

蕭姓老婦因未受傷，剛開始並沒報警，事後才到派出所報案指證顏男施暴動手攻擊他的頭部。三重警分局永福派出所副所長李煥文說，顏姓男子無端當街隨機攻擊老人，惡性重大，除依傷害罪嫌、違反毒品危害防治條例移送新北地檢署偵辦，將建請羈押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885