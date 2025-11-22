快訊

鬆口氣！彰化首批15處高風險蛋雞場採樣 芬普尼全部零檢出

南韓女團TWICE今高雄開唱 場外大批粉絲目睹警察忙取締這類人

王子爆偷吃人妻、小杰閃兵 威廉道歉：「棒棒堂」最近事情比較多

影／新北毒蟲當街隨機攻擊老人頭部 第三名被害人出面指證

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重警分局偵辦45歲顏姓男子當街隨機攻擊路人案，稍早又找到第3名被害人，這名77歲老婦當時戴安全帽被徒手攻擊頭部並未受傷，因此剛開始沒有報案。警方表示待詢問完畢移送新北地檢署將建請羈押。

據了解，顏姓男子住在蘆洲，有毒品、竊盜、侵占、詐欺等多項前科，之前因毒品案坐牢，本周二11月18日才剛出獄。今天上午他騎機車到住家附近的三重區三和路四段，將車停在382巷內徒步遊蕩。

大約上午9時28分，顏男突然出拳推打1名剛走出家門準備騎機車的77歲蕭姓老婦頭部，由於戴安全帽並未受傷。後來顏男返回機車停放處從置物箱中取出鐵棍，尾隨一對六旬夫妻行走，9時31分冷不防由後方猛敲62歲許男頭部，許男嚇到拔腿就跑。

顏男改追許男的60歲江姓妻子，江女逃到巷口躲進玉山銀行門前騎樓，9時32分被追上毆打跌倒，倒地還繼續被打。警方獲報趕抵，9時44分依現行犯逮捕顏男，在他的機車內搜出1包安非他命和吸管，但是他矢口否認毆打路人。

蕭姓老婦因未受傷，剛開始並沒報警，事後才到派出所報案指證顏男施暴動手攻擊他的頭部。三重警分局永福派出所副所長李煥文說，顏姓男子無端當街隨機攻擊老人，惡性重大，除依傷害罪嫌、違反毒品危害防治條例移送新北地檢署偵辦，將建請羈押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市三重區上午發生隨機攻擊事件，顏姓男子無端攻擊３名陌生路人，迅速被警方逮捕，並在他的機車內搜出毒品。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區上午發生隨機攻擊事件，顏姓男子無端攻擊３名陌生路人，迅速被警方逮捕，並在他的機車內搜出毒品。記者林昭彰／翻攝

老婦 毒品 三重 侵占

延伸閱讀

籲支持政院版財劃法 卓榮泰：新北增幅最大 盼「均衡台灣」

「李四川海嘯」來勢洶洶 新北綠營無懼：藍白才要擔憂團結

影／女騎車快又搖晃 新北警一路追至北市...一查竟是毒駕

影／新北毒蟲持鐵棍隨機攻擊路人 6旬無辜夫妻受傷送急診

相關新聞

影／韓女團TWICE今高雄開唱 場館外粉絲目睹警察趕走賣盜版品攤販

南韓女團TWICE今晚在高雄世運主場館開唱，主場館外上午陸續出現粉絲，有粉絲目睹場館商品部外有攤商販賣盜版品，被警方趕走...

獨／大陸「嘉洋18」貨輪金門外海突失動力 陸方救人拖船全搞定

大陸籍貨輪「嘉洋18」今日上午在航經金門料羅灣西南方約3浬海域時，突然失去動力，船身一度呈現載浮載沉狀態，引發國安單位與...

影／新北毒蟲當街隨機攻擊老人頭部 第三名被害人出面指證

新北市三重警分局偵辦45歲顏姓男子當街隨機攻擊路人案，稍早又找到第3名被害人，這名77歲老婦當時戴安全帽被徒手攻擊頭部並...

北市醉漢折凹警車天線、出拳打警察 遭跆拳國手壓制

今天凌晨一名醉漢在北市東區向警車挑釁怒吼，最後折凹電線，還出拳打傷制止的陳姓警員，支援的張姓警員是跆拳國手，立即壓制對方...

台南後壁烏樹林暫置場深夜燒到白天 居民批：3周前就提醒卻沒人理

台南後壁烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場昨晚發生火警，火勢從昨晚一路燒到今早，已燃燒超過12小時，消防人員也疲於防護救火，相...

影／台南後壁風災廢棄物暫置場大火15小時還在燒 原因不明

台南後壁烏樹林園區堆置今年7月風災清理大量廢棄物，昨晚突然大火猛烈，消防局大批人車前往灌救，至今15個小時還有20多輛消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。