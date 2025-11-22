影／韓女團TWICE今高雄開唱 場館外粉絲目睹警察趕走賣盜版品攤販

南韓女團TWICE今晚在高雄世運主場館開唱，主場館外上午陸續出現粉絲，有粉絲目睹場館商品部外有攤商販賣盜版品，被警方趕走；轄區左營警分局指，攤販違法行為目前已告發5件，另勸導20件，警方持續加強告發、依法取締。

網友lulalulalayuhao今天上午近10時在網路社群Threads貼文詢問，「這是在幹嘛？世運商品部外面剛剛看到警察來趕走賣twice盜版的」，附上影片顯示一名身穿制服的警察和提著行李廂的攤販說話，並登記資料。