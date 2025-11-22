快訊

北市醉漢折凹警車天線、出拳打警察 遭跆拳國手壓制

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

今天凌晨一名醉漢在北市東區向警車挑釁怒吼，最後折凹電線，還出拳打傷制止的陳姓警員，支援的張姓警員是跆拳國手，立即壓制對方並帶回警局，醉漢醉漢清醒後，只能辯稱自己喝醉，還說當時自己是要扶警車電線，不慎折斷。

今天凌晨12時，大安分局將巡邏車停在忠孝東路四段97號旁，執行擴大臨檢勤務，並由交通分隊陳姓警員擔服車輛戒護任務。

50歲有傷害、毒品前科的楊姓男子剛從信義區喝完酒，嚴重泥醉情緒激動，他看見巡邏車，上前怒吼並將警車無線電天線折凹，陳員見狀上前制止，卻遭楊嫌揮出勾拳攻擊，造成陳臉部擦挫傷，支援勤務的張姓警員，本身是跆拳國手，見狀立即上前壓制對方，並將楊嫌帶返偵辦，詢後依妨害公務、傷害、毀損罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

30歲張姓警員在敦化南路派出所服務，曾入選亞運培訓隊，代表台灣比賽，他在2022年參加世界警消運動會，在跆拳及空手道項目拿下1金1銀2銅。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市大安分局警員遭醉漢攻擊，被警方壓制帶回偵辦。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安分局警員遭醉漢攻擊，被警方壓制帶回偵辦。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安分局警員遭醉漢攻擊，被警方壓制帶回偵辦。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安分局警員遭醉漢攻擊，被警方壓制帶回偵辦。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安分局警員遭醉漢攻擊，被警方壓制帶回偵辦。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安分局警員遭醉漢攻擊，被警方壓制帶回偵辦。記者廖炳棋／翻攝

