獨／大陸「嘉洋18」貨輪金門外海突失動力 陸方救人拖船全搞定

大陸籍貨輪「嘉洋18」今日上午在航經金門料羅灣西南方約3浬海域時，突然失去動力，船身一度呈現載浮載沉狀態，引發國安單位與金門海巡單位高度警戒，所幸船上連同船長、船員共12人，均無受傷，大陸貨輪隨即也聯繫大陸海巡船協助，事故在兩岸海上救援機制之下迅速獲得控制。

約5千噸的「嘉洋18」，在上午7點多突然暫時停止在金門外海，引起附近海面單位警戒，金門海巡隊獲報後立刻派艇趕往現場，同時掌握船舶狀況及可能風險，據悉，該船第一時間向大陸海巡求救，大陸海巡在8點多立即到場先將6人先救走，其餘船員繼續處理船務，金門海巡隊也出動一艘小艇與多名海巡隊員到場戒護。

據了解，「嘉洋18」貨櫃屬因機械故障暫時停船，事件一發生，也有航港局提出申請，符合一般海上人道救援情形，並無進入金門水域的違規問題。隨後，大陸方面派出的拖船「廈港拖26」於10點20分抵達現場，開始執行拖帶作業，預計將故障貨輪拖回大陸港口維修。