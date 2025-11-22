影／台南後壁風災廢棄物暫置場大火15小時還在燒 原因不明

台南後壁烏樹林園區堆置今年7月風災清理大量廢棄物，昨晚突然大火猛烈，消防局大批人車前往灌救，至今15個小時還有20多輛消防車，50多名消防員、義消還在場要撲滅殘餘悶燒。起火原因不明。

這處堆置場環保局原訂明年5月前去化清空，近來卻屢有地方人士擔心會有火警，昨晚幅8點半左廢棄木材堆卻突然起火，且火勢猛烈，迅速延燒一發不可收拾，消防局獲報出動大批人車灌救，呼籲新營、柳營及後壁等下風處民眾緊閉門窗。

台南市消防局表示，現場人員上午10點51分回報火舌撲滅，目前50多名消防員與消防車車還在現場殘火處處理，挖土機配合開挖灌水阻止悶燒復燃。起火原因仍待進一步調查。

地方人士說，這近20公尺高廢樹枝幹與各種易燃物的垃圾山全面燃燒，近百公尺外都能感受高溫，要完全撲滅可能還要好幾天。

烏樹林暫置場自今年7月風災後，廢棄物堆置已逾23萬噸。地方農民與附近民眾擔憂火災發生，希望趕緊清除，沒想到突然發生火警。