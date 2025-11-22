快訊

桃園恐怖情人持鋸齒刀割喉...女滴血全裸衝超商獲救 檢起訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

呂姓中年男子今年9月中旬某晚與同居莊姓女友疑因感情起爭執，竟趁女友入浴時，持鋸齒刀朝頸部砍殺，莊女遭割喉後，奮力掙脫全裸奔逃至樓下超商求救倖存，桃園地檢署偵結，認定呂男有殺人犯意，依殺人未遂罪嫌起訴。

起訴指出，54歲呂男與50歲莊姓女友在桃園市桃園區民生路同居，今年9月15日晚間近9時，2人疑似因感情生活不睦，在租屋處大吵後，女方提出分手要求招禍。

呂男不滿嗆聲「共赴黃泉」，竟趁莊女洗澡時，持鋸齒刀闖入砍殺多刀，女子受傷後，顧不得沒穿衣服，摀著不斷滴血的頸部，逃出6樓租處，直奔樓下附近超商求救，店員幫忙拿毛巾裹身並壓住頸部傷口。

正巧桃園警分局景福派出所員警巡經，另名店員在路旁揮手求救，員警進入店內查看，發現受傷莊女尚有些微意識，不斷說著「6樓、6樓，朋友持刀劃傷」等語，警方立刻通報119救護人員到場將她送醫，同時循著莊女沿路滴落的血跡痕找到6樓租屋處。

大批警力入屋搜查時，發現呂男倒臥浴室內一動也不動，上前查看發現他疑似畏罪自戕，左手腕處留有刀傷並陷入昏迷，所幸及時送醫救回一命；呂男清醒後，對事發原因避重就輕，只表示兩人想要殉情，隨即遭檢方向法院收押獲准。

檢方認為，呂男於警詢及偵查中均坦承持鋸齒刀砍殺同居的莊姓女友，已著手實行殺人行為而未致死亡結果，所為涉犯殺人未遂罪嫌，建請法院量處適當之刑。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

桃園50歲莊女今年9月15日晚間在租屋處與同居呂男起爭執，遭對方持鋸齒刀割喉，流著血全裸衝超商求救，店員趕緊拿毛巾裹身。記者周嘉茹／翻攝
桃園50歲莊女今年9月15日晚間在租屋處與同居呂男起爭執，遭對方持鋸齒刀割喉，流著血全裸衝超商求救，店員趕緊拿毛巾裹身。記者周嘉茹／翻攝
桃園54歲呂男趁女友洗澡時，持鋸齒刀對她割喉再自戕，雙雙送醫救回性命，桃檢依殺人未遂罪起訴。記者陳恩惠／翻攝
桃園54歲呂男趁女友洗澡時，持鋸齒刀對她割喉再自戕，雙雙送醫救回性命，桃檢依殺人未遂罪起訴。記者陳恩惠／翻攝

殺人未遂 桃園地檢署 女友

