影／妙齡女郎捷運站遭掀裙偷拍 嫌犯逃離後折返鞠躬道歉...但又否認

1名年輕女生昨天在機捷新北產業園區站搭手扶梯疑遭掀裙偷拍，24歲男原已倉皇逃走又自行折返，向被害女生深深鞠躬道歉，一度坦承偷拍後來又矢口否認。警方查扣手機送鑑識還原，並依妨害性隱私等罪嫌函送地檢署偵辦。

根據捷運站監視器，被害女生昨天下午1時許穿著短裙，在機捷A3站搭手扶梯上樓，當時周邊沒有其他旅客，但是她沒察覺李姓男子緊緊跟在身後。

女生事後在threads發文指稱，當時突然覺得裙子似遭拉扯，原本以為弄到手扶梯，回頭卻看到1名男子，「我直接大吼說你在幹嘛，然後拿起手機錄影」，李男立刻轉身逆向衝下手扶梯落荒而逃。

被害人直接找站務人員調監視器並報警，沒多久李男自行折返，在她要求下深深鞠躬道歉，卻矢口否認偷拍，面對質疑供稱因為很害怕才道歉。後來捷運警察和新莊警分局員警先後到達，