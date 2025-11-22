快訊

川普逼烏克蘭簽「28點和平計畫」可行嗎？爭議與分析一次看

日職／新球季穿上西武73號 林安可：挑戰日職由衷開心

酸高市府嗆告「有夠暖」！陳菁徽再指多位綠委交往月世界垃圾山主嫌

影／通緝犯闖馬偕醫院病房...連偷5次得手20萬 犯案手法曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

竊盜前科的傅姓男子日前闖入馬偕醫院，趁病人短暫離開病房時偷走他人財物，以相同手法潛入他人病房五次，共得手平板電腦、手機、錢包等物品，不法獲利達20多萬元，中山警方獲報和北市刑大肅竊組成立專案小組，19日在西昌街夜市拘提到案，警詢後依竊盜罪送辦；通緝部分解送歸案。檢方複訊後聲請羈押獲准。

警方調查，傅男（52歲）有多筆竊盜前科，9月2日、9月12日、9月15日、9月20日、9月25日時趁病房內無人之際，闖入後快速搜刮值錢物品，3C產品就直接偷，包包則是先拿走後，跑到樓梯間拿出錢包後就把包包丟棄。

警方統計被害者共財損逾20萬元，調閱監視器畫面後釐清衣著等特徵，發現是慣竊傅男所為，要擴大清查他是否涉及其他案件，和北市刑大肅竊組成立專案小組共辦，掌握事證後向台北地檢署聲請拘票，由於他居無定所，期間又因前案未到案，11月14日被士林地檢署發布通緝，警方11月19日在北市萬華區西昌街夜市抓到他。

傅男坦承犯行，辯稱得手的物品都被變賣了，警詢後被依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦；檢方複訊後聲請羈押獲准。

中山分局提醒，民眾外出時應將貴重財物隨身攜帶，或放置在視線可及且不易被竊取之位置，勿將財物留置於公眾得出入之場所，以免讓宵小有機可趁。

竊盜慣犯傅姓男子連續闖入馬偕醫院偷走病人值錢物品，共得手逾20多萬元，警方查扣證物。記者翁至成／翻攝
竊盜慣犯傅姓男子連續闖入馬偕醫院偷走病人值錢物品，共得手逾20多萬元，警方查扣證物。記者翁至成／翻攝
竊盜慣犯傅姓男子連續闖入馬偕醫院偷走病人值錢物品，共得手逾20多萬元。記者翁至成／翻攝
竊盜慣犯傅姓男子連續闖入馬偕醫院偷走病人值錢物品，共得手逾20多萬元。記者翁至成／翻攝

竊盜 通緝 馬偕醫院

延伸閱讀

北市警察宿舍公辦都更案開工 將成北士科新地標

反對派領袖馬查多擬赴挪威領諾貝爾獎 委國檢方：視為通緝犯

獨／大膽犯案？屏東縣政府北棟廁所驚傳偷拍狼 男落網稱「臨時起意」

影／通緝犯龜山租屋擁槍彈製毒 警破門查獲「喪屍煙彈」工廠

相關新聞

影／通緝犯闖馬偕醫院病房...連偷5次得手20萬 犯案手法曝光

有竊盜前科的傅姓男子日前闖入馬偕醫院，趁病人短暫離開病房時偷走他人財物，以相同手法潛入他人病房五次，共得手平板電腦、手機...

78歲桃園翁凌晨漂流基隆田寮河 消防人員救起已死亡

基隆市消防局今天凌晨獲報，有一名男子漂流於信一路田寮河中，出動救生艇搜救，救起已經死亡，死者為林姓78歲老翁，家住桃園，...

國道1號北上台中大雅段嚴重車禍 乘客疑遭拋出命危

國道1號北上176公里台中大雅路段今晚10點多發生嚴重車禍，現場傳出1輛車失控撞擊護欄，釀坐在右前座乘客拋出，台中市消防...

台南後壁烏樹林暫置場大火 環保局：啟動空品監測

台南後壁烏樹林風災廢棄物暫置場今晚發生火警，消防局派遣24車47人前往，火勢目前雖已侷限，但仍在灌救中，環保局第一時間也...

影／居民隱憂終爆發！台南後壁烏樹林暫置場深夜大火 大批消防灌救中

台南後壁烏樹林園區目前堆置今年7月因風災衍生的大量廢棄物，早讓地方居民擔憂火警，環保局原訂明年5月前去化清空，孰料，今晚...

影／國1九如路段2車追撞 肇事車3人棄車翻越護欄！1人竟穿越車陣奔逃

國道1號南向366公里接近九如路與建國路出口路段，昨天上午7時24分發生2輛轎車追撞輕微事故，沒料，後方肇事車上2男1女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。