影／通緝犯闖馬偕醫院病房...連偷5次得手20萬 犯案手法曝光

竊盜 前科的傅姓男子日前闖入 馬偕醫院 ，趁病人短暫離開病房時偷走他人財物，以相同手法潛入他人病房五次，共得手平板電腦、手機、錢包等物品，不法獲利達20多萬元，中山警方獲報和北市刑大肅竊組成立專案小組，19日在西昌街夜市拘提到案，警詢後依竊盜罪送辦； 通緝 部分解送歸案。檢方複訊後聲請羈押獲准。

警方調查，傅男（52歲）有多筆竊盜前科，9月2日、9月12日、9月15日、9月20日、9月25日時趁病房內無人之際，闖入後快速搜刮值錢物品，3C產品就直接偷，包包則是先拿走後，跑到樓梯間拿出錢包後就把包包丟棄。

警方統計被害者共財損逾20萬元，調閱監視器畫面後釐清衣著等特徵，發現是慣竊傅男所為，要擴大清查他是否涉及其他案件，和北市刑大肅竊組成立專案小組共辦，掌握事證後向台北地檢署聲請拘票，由於他居無定所，期間又因前案未到案，11月14日被士林地檢署發布通緝，警方11月19日在北市萬華區西昌街夜市抓到他。

傅男坦承犯行，辯稱得手的物品都被變賣了，警詢後被依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦；檢方複訊後聲請羈押獲准。