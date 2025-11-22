影／通緝犯闖馬偕醫院病房...連偷5次得手20萬 犯案手法曝光
警方調查，傅男（52歲）有多筆竊盜前科，9月2日、9月12日、9月15日、9月20日、9月25日時趁病房內無人之際，闖入後快速搜刮值錢物品，3C產品就直接偷，包包則是先拿走後，跑到樓梯間拿出錢包後就把包包丟棄。
警方統計被害者共財損逾20萬元，調閱監視器畫面後釐清衣著等特徵，發現是慣竊傅男所為，要擴大清查他是否涉及其他案件，和北市刑大肅竊組成立專案小組共辦，掌握事證後向台北地檢署聲請拘票，由於他居無定所，期間又因前案未到案，11月14日被士林地檢署發布通緝，警方11月19日在北市萬華區西昌街夜市抓到他。
傅男坦承犯行，辯稱得手的物品都被變賣了，警詢後被依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦；檢方複訊後聲請羈押獲准。
中山分局提醒，民眾外出時應將貴重財物隨身攜帶，或放置在視線可及且不易被竊取之位置，勿將財物留置於公眾得出入之場所，以免讓宵小有機可趁。
