78歲桃園翁凌晨漂流基隆田寮河 消防人員救起已死亡
基隆市消防局今天凌晨獲報，有一名男子漂流於信一路田寮河中，出動救生艇搜救，救起已經死亡，死者為林姓78歲老翁，家住桃園，警方通知家屬並報請檢方相驗調查，釐清死因。
消防局今天凌晨0時獲報， 信義區信一路與中興路口田寮河玉兔橋下水域，有人漂浮，情況不明。消防局派遣信二分隊出動3輛消防車、1艘救生艇，7名消防人員救援。
消防人員以救生艇救起，發現已經死亡，在0時29分吊掛上岸，交由員警處理。警方在男子身上找到證件，死者是林姓78歲老翁，戶籍在桃園市。
警方表示，初判外觀無明顯外傷，已通知家屬，並報請檢方相驗調查，釐清死因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言