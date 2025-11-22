78歲桃園翁凌晨漂流基隆田寮河 消防人員救起已死亡

基隆市消防局今天凌晨獲報，有一名男子漂流於信一路田寮河中，出動救生艇搜救，救起已經死亡，死者為林姓78歲老翁，家住桃園，警方通知家屬並報請檢方相驗調查，釐清死因。

消防局今天凌晨0時獲報， 信義區信一路與中興路口田寮河玉兔橋下水域，有人漂浮，情況不明。消防局派遣信二分隊出動3輛消防車、1艘救生艇，7名消防人員救援。

消防人員以救生艇救起，發現已經死亡，在0時29分吊掛上岸，交由員警處理。警方在男子身上找到證件，死者是林姓78歲老翁，戶籍在桃園市。

警方表示，初判外觀無明顯外傷，已通知家屬，並報請檢方相驗調查，釐清死因。

