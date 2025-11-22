快訊

行李箱準備好！網推十大「日本必買藥妝」囤貨清單出爐

今迎「小雪」擺脫東北季風！北台高溫上看25度…下波冷空氣這時抵達

陳菁徽批與「月世界」垃圾山主嫌交好！陳其邁震怒提告

78歲桃園翁凌晨漂流基隆田寮河 消防人員救起已死亡

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市消防局今天凌晨獲報，有一名男子漂流於信一路田寮河中，出動救生艇搜救，救起已經死亡，死者為林姓78歲老翁，家住桃園，警方通知家屬並報請檢方相驗調查，釐清死因。

消防局今天凌晨0時獲報， 信義區信一路與中興路口田寮河玉兔橋下水域，有人漂浮，情況不明。消防局派遣信二分隊出動3輛消防車、1艘救生艇，7名消防人員救援。

消防人員以救生艇救起，發現已經死亡，在0時29分吊掛上岸，交由員警處理。警方在男子身上找到證件，死者是林姓78歲老翁，戶籍在桃園市。

警方表示，初判外觀無明顯外傷，已通知家屬，並報請檢方相驗調查，釐清死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

78歲翁深夜漂流基隆田寮河，消防人員救起已死亡檢警釐清死因。記者游明煌／翻攝
78歲翁深夜漂流基隆田寮河，消防人員救起已死亡檢警釐清死因。記者游明煌／翻攝
78歲翁深夜漂流基隆田寮河，消防人員救起已死亡檢警釐清死因。記者游明煌／翻攝
78歲翁深夜漂流基隆田寮河，消防人員救起已死亡檢警釐清死因。記者游明煌／翻攝
78歲翁深夜漂流基隆田寮河，消防人員救起已死亡檢警釐清死因。記者游明煌／翻攝
78歲翁深夜漂流基隆田寮河，消防人員救起已死亡檢警釐清死因。記者游明煌／翻攝

死亡 桃園

延伸閱讀

議員建議基隆社福園區納長照衛政大樓 謝國樑：可規畫

影／居民隱憂終爆發！台南後壁烏樹林暫置場深夜大火 大批消防灌救中

影／日本熊出沒取消出團？基隆20多人旅行團被放鴿子 爆消費糾紛

政院版財劃法對基隆有利？林沛祥：中央「權力整隊」把地方當附屬品

相關新聞

78歲桃園翁凌晨漂流基隆田寮河 消防人員救起已死亡

基隆市消防局今天凌晨獲報，有一名男子漂流於信一路田寮河中，出動救生艇搜救，救起已經死亡，死者為林姓78歲老翁，家住桃園，...

國道1號北上台中大雅段嚴重車禍 乘客疑遭拋出命危

國道1號北上176公里台中大雅路段今晚10點多發生嚴重車禍，現場傳出1輛車失控撞擊護欄，釀坐在右前座乘客拋出，台中市消防...

台南後壁烏樹林暫置場大火 環保局：啟動空品監測

台南後壁烏樹林風災廢棄物暫置場今晚發生火警，消防局派遣24車47人前往，火勢目前雖已侷限，但仍在灌救中，環保局第一時間也...

影／居民隱憂終爆發！台南後壁烏樹林暫置場深夜大火 大批消防灌救中

台南後壁烏樹林園區目前堆置今年7月因風災衍生的大量廢棄物，早讓地方居民擔憂火警，環保局原訂明年5月前去化清空，孰料，今晚...

影／國1九如路段2車追撞 肇事車3人棄車翻越護欄！1人竟穿越車陣奔逃

國道1號南向366公里接近九如路與建國路出口路段，昨天上午7時24分發生2輛轎車追撞輕微事故，沒料，後方肇事車上2男1女...

疑小貨車輪胎脫落釀禍 國一寶山路段「4車連環撞」司機卡車內送醫不治

新竹縣國道1號南向107.3公里（寶山路段）今天下午近3時發生4車連環撞重大事故，50歲莊姓大貨車駕駛受困車內，消防人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。