高雄月世界垃圾山 岡山3人聲押

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄<a href='/search/tagging/2/月世界' rel='月世界' data-rel='/2/110331' class='tag'><strong>月世界</strong></a>濫倒垃圾的碧紅里里長李有財、李子森父子的貨車和賓士車。圖／讀者提供
橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的碧紅里里長李有財、李子森父子的貨車和賓士車。圖／讀者提供

高雄月世界遭非法濫倒數百公噸垃圾，堆成4、5層樓高垃圾山，橋頭地檢署19、20日發動搜索，陸續拘提傳喚9名涉案人，其中岡山區碧紅里長李有財、李子森父子被查出租鐵皮屋清收台南市家戶垃圾，再僱司機至月世界傾倒，負責監控的蘇姓男子已被羈押，李姓父子和施姓司機3人遭檢方聲押

林業保育署巡山員11月6日在高雄燕巢月世界周邊發現大量垃圾，環保局17日清除逾10公噸並查出部分來自台南家戶。橋檢掌握特定車輛後，19日搜索台南勗瑞、貿毅及高雄侑鴻、岡山區某茶行，拘提蘇男依廢棄物清理法聲押獲准。當晚田寮又被發現數百公噸垃圾，疑同一集團所為，20日再陸續拘提岡山區里長李有財、李子森父子等8人到案。

檢警調查，李有財父子在岡山區經營侑鴻公司，租用燕巢區某處鐵皮屋作為廢棄物暫置場所，黃姓、鄭姓男子為台南市勗瑞、貿毅公司負責人，黃男涉嫌指示林姓、沈姓和馮姓3名司機將勗瑞、貿毅清運的家戶垃圾先載至李家父子提供的鐵皮屋堆置，之後李子森再僱蘇姓和施姓男子載至燕巢、田寮坡地濫倒，汙染環境。

台中潭子鐵皮屋中午突發火警 瞬間被烈焰和濃煙吞沒

