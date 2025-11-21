台南後壁烏樹林暫置場大火 環保局：啟動空品監測

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南後壁烏樹林風災廢棄物暫置場今晚發生火警，消防局派遣24車47人前往，火勢目前雖已侷限，但仍在灌救中，環保局第一時間也調派挖土機、水車等到場，配合消防局投入滅火作業，同時出動移動式空氣品質監測車於下風處監測空氣品質，提醒後壁、白河、柳營、東山等可能受影響行政區民眾關閉門窗、減少外出，若需外出請配戴口罩做好自我防護。

環保局指出，火警現場吹北風，受東北季風影響，環境風場偏北向，煙流主要向南側傳輸；根據下風處監測站即時數據顯示，新營站 AQI 70（PM2.5：14 µg/m³）、善化站 AQI 77（PM2.5：19 µg/m³），均為「普通」等級，不過依微型感測器資料研判，煙霧對下風處空氣品質已有一定程度影響，將持續密切追蹤監測數據並適時更新資訊。

環保局也說明，後壁烏樹林風災廢棄物自7月8日進場量已累積超過25萬公噸，為加速清運，已向中央申請補助處理費用，同時考量土地歸還時程及廢棄物暫存風險，已先動用市庫代墊與災害準備金共3億500萬元，確保清運工程不受影響。

環保局強調，目前營建混合物及廢樹枝2案均已進入發包程序，後續將全力推動清運作業，並持續整合跨局處資源，力求在明年汛期前盡速清除部分廢棄物，騰出場地空間，降低環境及安全風險。

台南後壁烏樹林風災廢棄物暫置場今晚發生火警，環保局第一時間調派挖土機、水車等到場，配合投入滅火作業。圖／讀者提供
台南後壁烏樹林風災廢棄物暫置場今晚發生火警，環保局第一時間調派挖土機、水車等到場，配合投入滅火作業。圖／讀者提供
台南後壁烏樹林風災廢棄物暫置場今晚發生火警，消防局派遣24車47人前往，火勢晚間10點多雖已侷限，但目前仍在灌救中。圖／讀者提供
台南後壁烏樹林風災廢棄物暫置場今晚發生火警，消防局派遣24車47人前往，火勢晚間10點多雖已侷限，但目前仍在灌救中。圖／讀者提供
台南後壁烏樹林風災廢棄物暫置場今晚發生火警，消防局派遣24車47人前往，火勢晚間10點多雖已侷限，但目前仍在灌救中。圖／讀者提供
台南後壁烏樹林風災廢棄物暫置場今晚發生火警，消防局派遣24車47人前往，火勢晚間10點多雖已侷限，但目前仍在灌救中。圖／讀者提供

環保局 廢棄物 空氣品質

延伸閱讀

影／居民隱憂終爆發！台南後壁烏樹林暫置場深夜大火 大批消防灌救中

屏東取締工廠黑煙 開全國首張AI判煙科技罰單

停用魚池遭倒外縣市廢棄物 台東環保局：移送法辦

違規多燒5天！漢杞焚化爐戴奧辛超標 大里人怒吼：停工、拒展延許可

相關新聞

上廁所人不見？替代役男剛入營就偷軍官車落跑 軍方：送憲兵隊調查

成功嶺昨晚驚傳26歲李姓替代役男剛入營，涉嫌偷走軍官私人轎車逃跑事件。役政司證實，經家長確認，李男已回台北住家；陸軍十軍...

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

花蓮監獄人員日前巡邏發現，有無人機飛進監所空投兩顆排球，仔細查看，內部竟藏威士忌與檳榔等違禁品。獄方會同花蓮警方循線查獲...

高雄月世界垃圾山 岡山3人聲押

高雄月世界遭非法濫倒數百公噸垃圾，堆成4、5層樓高垃圾山，橋頭地檢署19、20日發動搜索，陸續拘提傳喚9名涉案人，其中岡...

國道1號北上台中大雅段嚴重車禍 乘客疑遭拋出命危

國道1號北上176公里台中大雅路段今晚10點多發生嚴重車禍，現場傳出1輛車失控撞擊護欄，釀坐在右前座乘客拋出，台中市消防...

台南後壁烏樹林暫置場大火 環保局：啟動空品監測

台南後壁烏樹林風災廢棄物暫置場今晚發生火警，消防局派遣24車47人前往，火勢目前雖已侷限，但仍在灌救中，環保局第一時間也...

影／居民隱憂終爆發！台南後壁烏樹林暫置場深夜大火 大批消防灌救中

台南後壁烏樹林園區目前堆置今年7月因風災衍生的大量廢棄物，早讓地方居民擔憂火警，環保局原訂明年5月前去化清空，孰料，今晚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。