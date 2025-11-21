台南後壁烏樹林暫置場大火 環保局：啟動空品監測

台南後壁烏樹林風災廢棄物暫置場今晚發生火警，消防局派遣24車47人前往，火勢目前雖已侷限，但仍在灌救中，環保局第一時間也調派挖土機、水車等到場，配合消防局投入滅火作業，同時出動移動式空氣品質監測車於下風處監測空氣品質，提醒後壁、白河、柳營、東山等可能受影響行政區民眾關閉門窗、減少外出，若需外出請配戴口罩做好自我防護。

環保局指出，火警現場吹北風，受東北季風影響，環境風場偏北向，煙流主要向南側傳輸；根據下風處監測站即時數據顯示，新營站 AQI 70（PM2.5：14 µg/m³）、善化站 AQI 77（PM2.5：19 µg/m³），均為「普通」等級，不過依微型感測器資料研判，煙霧對下風處空氣品質已有一定程度影響，將持續密切追蹤監測數據並適時更新資訊。

環保局也說明，後壁烏樹林風災廢棄物自7月8日進場量已累積超過25萬公噸，為加速清運，已向中央申請補助處理費用，同時考量土地歸還時程及廢棄物暫存風險，已先動用市庫代墊與災害準備金共3億500萬元，確保清運工程不受影響。