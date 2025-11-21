快訊

居民隱憂終爆發…台南後壁烏樹林暫置場深夜大火 大批消防灌救

警察突登門！日本音樂人大陸演出全遭取消 觀眾憤怒高喊「退錢」

影／居民隱憂終爆發！台南後壁烏樹林暫置場深夜大火 大批消防灌救中

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南後壁烏樹林園區目前堆置今年7月因風災衍生的大量廢棄物，早讓地方居民擔憂火警，環保局原訂明年5月前去化清空，孰料，今晚廢棄木材堆卻突然起火，且火勢相當猛烈，一發不可收拾，消防局獲報已出動大批消防人車前往灌救中，同時呼籲新營、柳營及後壁等下風處民眾緊閉門窗。

消防局今晚8時40分接獲報案，白河中正路下秀祐橋附近發生廢棄物火警，初步派遣白河、後壁等消防分隊前往灌救，消防員抵達時發現，起火處位於後壁烏樹林暫置場，且火勢相當猛烈，暗夜中從遠方就能清楚看見火紅的熊熊烈火竄出，然而晚上風勢不小，更助長惡火，消防員也趕緊請求支援。

消防局目前已派遣超過11個消防分隊，共17車、33名警消前往灌救中，環保局也加派4輛重機具支援，火勢仍尚未控制。烏樹林暫置場自今年7月風災後，廢棄物堆置已逾23萬噸，原本就讓地方農民擔憂恐有火災發生疑慮，希望相關單位趕緊清除，沒想到今晚就發生火警。

南市議員王宣貿指出，現場堆置的樹木與屋瓦雖是因風災而暫置，但堆放數量已造成鄰近居民相當大的不安，如今更發生火警意外，難免引起地方更強烈的反彈與擔憂，環保局雖已承諾會盡速清除，但目前清運速度仍不足，要求市府加快腳步，盡速完成清理與環境復原，還給居民安全無虞的生活環境。

台南後壁烏樹林暫置場今晚發生火警，火勢相當猛烈，消防局獲報派遣大批人車前往灌救中。圖／讀者提供
台南後壁烏樹林暫置場今晚發生火警，火勢相當猛烈，消防局獲報派遣大批人車前往灌救中。圖／讀者提供

環保局 廢棄物 台南

延伸閱讀

苗市垃圾掩埋場火警頻傳 鍾東錦：優先整治

停用魚池遭倒外縣市廢棄物 台東環保局：移送法辦

影／新竹香山男子作業滑落山坡10公尺深 消防繩索救援送醫

台中潭子鐵皮屋中午突發火警 瞬間被烈焰和濃煙吞沒

相關新聞

上廁所人不見？替代役男剛入營就偷軍官車落跑 軍方：送憲兵隊調查

成功嶺昨晚驚傳26歲李姓替代役男剛入營，涉嫌偷走軍官私人轎車逃跑事件。役政司證實，經家長確認，李男已回台北住家；陸軍十軍...

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

花蓮監獄人員日前巡邏發現，有無人機飛進監所空投兩顆排球，仔細查看，內部竟藏威士忌與檳榔等違禁品。獄方會同花蓮警方循線查獲...

影／居民隱憂終爆發！台南後壁烏樹林暫置場深夜大火 大批消防灌救中

台南後壁烏樹林園區目前堆置今年7月因風災衍生的大量廢棄物，早讓地方居民擔憂火警，環保局原訂明年5月前去化清空，孰料，今晚...

影／國1九如路段2車追撞 肇事車3人棄車翻越護欄！1人竟穿越車陣奔逃

國道1號南向366公里接近九如路與建國路出口路段，昨天上午7時24分發生2輛轎車追撞輕微事故，沒料，後方肇事車上2男1女...

疑小貨車輪胎脫落釀禍 國一寶山路段「4車連環撞」司機卡車內送醫不治

新竹縣國道1號南向107.3公里（寶山路段）今天下午近3時發生4車連環撞重大事故，50歲莊姓大貨車駕駛受困車內，消防人員...

影／北市男自稱遇援交詐騙 缺錢到蘆洲偷機車、搶路人7小時被捕

新北市蘆洲區今天凌晨發生機車搶奪案，48歲劉姓嫌犯騎贓車搶路人手上名牌包，但裡面只有現金不到2千元和蘋果手機等物。他大費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。