影／居民隱憂終爆發！台南後壁烏樹林暫置場深夜大火 大批消防灌救中
台南後壁烏樹林園區目前堆置今年7月因風災衍生的大量廢棄物，早讓地方居民擔憂火警，環保局原訂明年5月前去化清空，孰料，今晚廢棄木材堆卻突然起火，且火勢相當猛烈，一發不可收拾，消防局獲報已出動大批消防人車前往灌救中，同時呼籲新營、柳營及後壁等下風處民眾緊閉門窗。
消防局今晚8時40分接獲報案，白河中正路下秀祐橋附近發生廢棄物火警，初步派遣白河、後壁等消防分隊前往灌救，消防員抵達時發現，起火處位於後壁烏樹林暫置場，且火勢相當猛烈，暗夜中從遠方就能清楚看見火紅的熊熊烈火竄出，然而晚上風勢不小，更助長惡火，消防員也趕緊請求支援。
消防局目前已派遣超過11個消防分隊，共17車、33名警消前往灌救中，環保局也加派4輛重機具支援，火勢仍尚未控制。烏樹林暫置場自今年7月風災後，廢棄物堆置已逾23萬噸，原本就讓地方農民擔憂恐有火災發生疑慮，希望相關單位趕緊清除，沒想到今晚就發生火警。
南市議員王宣貿指出，現場堆置的樹木與屋瓦雖是因風災而暫置，但堆放數量已造成鄰近居民相當大的不安，如今更發生火警意外，難免引起地方更強烈的反彈與擔憂，環保局雖已承諾會盡速清除，但目前清運速度仍不足，要求市府加快腳步，盡速完成清理與環境復原，還給居民安全無虞的生活環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言