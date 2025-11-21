影／居民隱憂終爆發！台南後壁烏樹林暫置場深夜大火 大批消防灌救中

台南後壁烏樹林園區目前堆置今年7月因風災衍生的大量廢棄物，早讓地方居民擔憂火警，環保局原訂明年5月前去化清空，孰料，今晚廢棄木材堆卻突然起火，且火勢相當猛烈，一發不可收拾，消防局獲報已出動大批消防人車前往灌救中，同時呼籲新營、柳營及後壁等下風處民眾緊閉門窗。

消防局今晚8時40分接獲報案，白河中正路下秀祐橋附近發生廢棄物火警，初步派遣白河、後壁等消防分隊前往灌救，消防員抵達時發現，起火處位於後壁烏樹林暫置場，且火勢相當猛烈，暗夜中從遠方就能清楚看見火紅的熊熊烈火竄出，然而晚上風勢不小，更助長惡火，消防員也趕緊請求支援。

消防局目前已派遣超過11個消防分隊，共17車、33名警消前往灌救中，環保局也加派4輛重機具支援，火勢仍尚未控制。烏樹林暫置場自今年7月風災後，廢棄物堆置已逾23萬噸，原本就讓地方農民擔憂恐有火災發生疑慮，希望相關單位趕緊清除，沒想到今晚就發生火警。