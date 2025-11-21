快訊

影／國1九如路段2車追撞 肇事車3人棄車翻越護欄！1人竟穿越車陣奔逃

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

國道1號南向366公里接近九如路與建國路出口路段，昨天上午7時24分發生2輛轎車追撞輕微事故，沒料，後方肇事車上2男1女竟棄車翻越護欄走路肩奔逃，國道警察獲報，在匝道邊坡逮獲越南籍黎姓男子，查出黎是逃逸移工通緝犯。

臉書社團「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」分享一則影片，原PO貼文開端笑指，「南部人有南部人的玩法」，只見影片是國道1號，車流量不小，但車與車子縫隙突然竄出一名黑衣短褲瘦小的男子，伸手示意車輛讓他小跑步通過，嚇壞駕駛人；有網友驚訝地問「為什麼有人在那裡跑」。

國道警察第五大隊警方指出，昨天上午7時24分接獲報案在國道1號北向365.4公里接近九如路與建國路出口路段發生2車追撞輕微交通事故，立即通知巡邏車前往處理。

後警方根據高公局CCTV畫面顯示，事發後其中1輛肇事轎車車上2男1女當下棄車翻越護欄，徒步往南行走於南向內側路肩，直至366公里處更直接闖越主線車道，逕自朝外側出口匝道奔跑離去。

後巡邏員警在該處匝道邊坡發現其中1名男子，經帶返分隊查驗身分發現為越南籍黎姓男子（26歲），黎男為逾期居留移工，因詐欺案遭嘉義地檢署通緝中。

黎男供述轎車肇事駕駛也是越南外籍移工，但彼此並不熟識，不清楚真實身分，警方為釐清相關案情，將通知車主到案說明。

國道1號南向366公里接近九如路與建國路出口路段昨有一名黑衣男從車流中鑽出，嚇壞駕駛人。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
國道1號南向366公里接近九如路與建國路出口路段昨有一名黑衣男從車流中鑽出，嚇壞駕駛人。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
