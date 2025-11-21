疑小貨車輪胎脫落釀禍 國一寶山路段「4車連環撞」司機卡車內送醫不治
新竹縣國道1號南向107.3公里（寶山路段）今天下午近3時發生4車連環撞重大事故，50歲莊姓大貨車駕駛受困車內，消防人員破門搶救，送醫時已無心跳呼吸，搶救仍不幸死亡。國道警方指出，初判為自用小貨車左後車輪疑脫落，擊中後方遊覽車，引發多車追撞，詳細肇因待警方調查。
警方調查，王姓男子駕駛的小貨車在行經寶山路段時，疑因左後車輪突然脫落，曾姓男子駕駛的遊覽車行駛其後，不幸遭落輪擊中。莊姓男子駕駛的大貨車追撞遊覽車，最後莊姓男子駕駛的大貨車再度撞上前方大貨車，形成4車接連碰撞的事故現場。
事故發生後，新竹市消防局下午3時受理報案，救援人員到場後回報，前3輛車已移至路肩，駕駛均無明顯傷勢，但最後的小貨車駕駛受困於車內、失去意識，救出後意識不清、OHCA（到院前無心跳呼吸），由救護車緊急送醫後宣告不治。
國道警察表示，本起事故造成自用大貨車駕駛莊男死亡，除該駕駛酒測值待法醫檢測外，其餘各車駕駛酒測值均為0。
國道警察呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968App警政報案功能向國道警方報案求援。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言