快訊

TWICE來台開唱！Sana機場收「台灣零食推薦單」 粉絲嗨查名單內容

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事

影／北市男自稱遇援交詐騙 缺錢到蘆洲偷機車、搶路人7小時被捕

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區今天凌晨發生機車搶奪案，48歲劉姓嫌犯騎贓車搶路人手上名牌包，但裡面只有現金不到2千元和蘋果手機等物。他大費周章逃到泰山棄車、溜回士林換裝，中午回到蘆洲準備騎自己機車時，當場被警方埋伏逮捕。

被害人是1名61歲汽車進口商，凌晨4時許獨自行走於蘆洲區長安街巷內，後方衝出1輛機車搶走他拎著的手提包，內有LV皮夾及少許現金、保時捷皮套和BMW車鑰匙、iPhone 14等物。被搶之後立即走到蘆洲警分局三民派出所報案。

劉姓嫌犯凌晨從台北市士林區住處騎乘機車到蘆洲，在復興路105巷兒四公園邊發現1輛機車鑰匙插在車上。他把自己的機車停在一旁，偷走公園邊那輛機車騎到長安街搶奪深夜獨行路人。

警方獲報發生搶案，調閱監視器針對犯案機車追查，發現嫌犯行搶之後一路騎到泰山區明志路三段，進入某社區大樓地下停車場棄置機車，然後走路到附近壽山路攔計程車返回台北市士林區重慶北路四段住處，隨即鎖定劉男身分。

竊盜、毒品等前科的劉嫌棄車時順便檢視贓物，只取走現金、汽車鑰匙、手機，手提包塞進機車行李箱。他回家換裝之後，中午12時許再從士林搭計程車到蘆洲兒四公園準備騎自己的機車，行蹤早已被警方掌握，在蘆洲區復興路被逮捕、追回贓物。

劉嫌供稱上周在台北市遇到援交詐騙，被騙走20幾萬元，因為身上沒錢才會偷機車行搶，警詢後被依竊盜、搶奪罪嫌移送新北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

劉姓嫌犯今天凌晨在新北市蘆洲區偷機車、搶奪路人手上名牌包，大費周章逃到泰山棄車、溜回士林換裝，中午回到蘆洲準備騎自己機車時，當場被警方埋伏逮捕。記者林昭彰／翻攝
劉姓嫌犯今天凌晨在新北市蘆洲區偷機車、搶奪路人手上名牌包，大費周章逃到泰山棄車、溜回士林換裝，中午回到蘆洲準備騎自己機車時，當場被警方埋伏逮捕。記者林昭彰／翻攝
劉姓嫌犯今天凌晨在新北市蘆洲區偷機車、搶奪路人手上名牌包，大費周章逃到泰山棄車、溜回士林換裝，中午回到蘆洲準備騎自己機車時，當場被警方埋伏逮捕。記者林昭彰／翻攝
劉姓嫌犯今天凌晨在新北市蘆洲區偷機車、搶奪路人手上名牌包，大費周章逃到泰山棄車、溜回士林換裝，中午回到蘆洲準備騎自己機車時，當場被警方埋伏逮捕。記者林昭彰／翻攝

鑰匙 詐騙 竊盜

延伸閱讀

北市警察宿舍公辦都更案開工 將成北士科新地標

影／半夜「溜鳥」...議員爆北市南港公園淪為天體營集散地

北市延平北路警察宿舍公辦都更案開工 估2029年完工

影／蘆洲深夜飛車追逐逃脫 警方追究小貨車公共危險

相關新聞

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

花蓮監獄人員日前巡邏發現，有無人機飛進監所空投兩顆排球，仔細查看，內部竟藏威士忌與檳榔等違禁品。獄方會同花蓮警方循線查獲...

上廁所人不見？替代役男剛入營就偷軍官車落跑 軍方：送憲兵隊調查

成功嶺昨晚驚傳26歲李姓替代役男剛入營，涉嫌偷走軍官私人轎車逃跑事件。役政司證實，經家長確認，李男已回台北住家；陸軍十軍...

撞飛行人！BMW逆向超車釀5車事故 衝進超商「像被轟炸過」

彰化縣埔心鄉員鹿路一段昨發生5車車禍，1輛轎車從埔心鄉往員林市行駛內車道，跨越雙黃線違規超車時追撞前方左轉待轉車，先撞倒...

影／北市男自稱遇援交詐騙 缺錢到蘆洲偷機車、搶路人7小時被捕

新北市蘆洲區今天凌晨發生機車搶奪案，48歲劉姓嫌犯騎贓車搶路人手上名牌包，但裡面只有現金不到2千元和蘋果手機等物。他大費...

國1南下新竹段「4車連環撞」 小貨車車頭變形…駕駛命危急送醫

國道1號南下新竹路段下午發生4車追撞事故，其中1輛小貨車的駕駛受困車內，警消獲報到場成功破壞車門協助脫困，但男子被救出時...

家人隨地便溺？楊宗緯不滿被爆料指稱是惡鄰 已向社區前保全提告

長期在大陸發展的藝人楊宗緯，因跌傷腿返台居住新北市林口區養傷期間，被爆料說他是惡鄰佔用公共梯間、家人隨地便溺，對此他已於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。