影／北市男自稱遇援交詐騙 缺錢到蘆洲偷機車、搶路人7小時被捕

新北市蘆洲區今天凌晨發生機車搶奪案，48歲劉姓嫌犯騎贓車搶路人手上名牌包，但裡面只有現金不到2千元和蘋果手機等物。他大費周章逃到泰山棄車、溜回士林換裝，中午回到蘆洲準備騎自己機車時，當場被警方埋伏逮捕。

被害人是1名61歲汽車進口商，凌晨4時許獨自行走於蘆洲區長安街巷內，後方衝出1輛機車搶走他拎著的手提包，內有LV皮夾及少許現金、保時捷皮套和BMW車鑰匙、iPhone 14等物。被搶之後立即走到蘆洲警分局三民派出所報案。

劉姓嫌犯凌晨從台北市士林區住處騎乘機車到蘆洲，在復興路105巷兒四公園邊發現1輛機車鑰匙插在車上。他把自己的機車停在一旁，偷走公園邊那輛機車騎到長安街搶奪深夜獨行路人。

警方獲報發生搶案，調閱監視器針對犯案機車追查，發現嫌犯行搶之後一路騎到泰山區明志路三段，進入某社區大樓地下停車場棄置機車，然後走路到附近壽山路攔計程車返回台北市士林區重慶北路四段住處，隨即鎖定劉男身分。

有竊盜、毒品等前科的劉嫌棄車時順便檢視贓物，只取走現金、汽車鑰匙、手機，手提包塞進機車行李箱。他回家換裝之後，中午12時許再從士林搭計程車到蘆洲兒四公園準備騎自己的機車，行蹤早已被警方掌握，在蘆洲區復興路被逮捕、追回贓物。

劉嫌供稱上周在台北市遇到援交詐騙，被騙走20幾萬元，因為身上沒錢才會偷機車行搶，警詢後被依竊盜、搶奪罪嫌移送新北地檢署偵辦。

