國1南下新竹段「4車連環撞」 小貨車車頭變形…駕駛命危急送醫
國道1號南下新竹路段下午發生4車追撞事故，其中1輛小貨車的駕駛受困車內，警消獲報到場成功破壞車門協助脫困，但男子被救出時呈現到院前心肺功能停止（OHCA），送醫急救。
新竹市消防局傍晚透過文字指出，下午3時許接獲通報，指國道1號南下107公里處發生多車連環追撞事故，疑有人員受困，立即派遣人車前往處理。
竹市消防局指出，事故現場共有4輛車發生追撞，前面3輛車的駕駛皆無受傷，且車輛已自行移至路肩。第4輛小貨車車頭嚴重變形，年約60歲的男性駕駛受困於駕駛座內，意識不清。
消防局表示，消防人員立即使用破壞器材協助脫困，小貨車駕駛全身多處擦挫傷，已呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，立即由救護車送往醫院急救。確切事故發生原因與肇責，待國道警方調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言