中央社／ 新竹市21日電

國道1號南下新竹路段下午發生4車追撞事故，其中1輛小貨車的駕駛受困車內，警消獲報到場成功破壞車門協助脫困，但男子被救出時呈現到院前心肺功能停止（OHCA），送醫急救。

新竹市消防局傍晚透過文字指出，下午3時許接獲通報，指國道1號南下107公里處發生多車連環追撞事故，疑有人員受困，立即派遣人車前往處理。

竹市消防局指出，事故現場共有4輛車發生追撞，前面3輛車的駕駛皆無受傷，且車輛已自行移至路肩。第4輛小貨車車頭嚴重變形，年約60歲的男性駕駛受困於駕駛座內，意識不清。

消防局表示，消防人員立即使用破壞器材協助脫困，小貨車駕駛全身多處擦挫傷，已呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，立即由救護車送往醫院急救。確切事故發生原因與肇責，待國道警方調查釐清。

國道1號南下新竹路段下午發生4車追撞事故，其中1輛小貨車的駕駛受困車內，警消獲報到場成功破壞車門協助脫困，但男子被救出時呈現到院前心肺功能停止（OHCA），送醫急救。圖／AI生成
國道1號南下新竹路段下午發生4車追撞事故，其中1輛小貨車的駕駛受困車內，警消獲報到場成功破壞車門協助脫困，但男子被救出時呈現到院前心肺功能停止（OHCA），送醫急救。圖／AI生成

國道 新竹 消防人員 救護車 OHCA

相關新聞

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

花蓮監獄人員日前巡邏發現，有無人機飛進監所空投兩顆排球，仔細查看，內部竟藏威士忌與檳榔等違禁品。獄方會同花蓮警方循線查獲...

上廁所人不見？替代役男剛入營就偷軍官車落跑 軍方：送憲兵隊調查

成功嶺昨晚驚傳26歲李姓替代役男剛入營，涉嫌偷走軍官私人轎車逃跑事件。役政司證實，經家長確認，李男已回台北住家；陸軍十軍...

撞飛行人！BMW逆向超車釀5車事故 衝進超商「像被轟炸過」

彰化縣埔心鄉員鹿路一段昨發生5車車禍，1輛轎車從埔心鄉往員林市行駛內車道，跨越雙黃線違規超車時追撞前方左轉待轉車，先撞倒...

影／北市男自稱遇援交詐騙 缺錢到蘆洲偷機車、搶路人7小時被捕

新北市蘆洲區今天凌晨發生機車搶奪案，48歲劉姓嫌犯騎贓車搶路人手上名牌包，但裡面只有現金不到2千元和蘋果手機等物。他大費...

國1南下新竹段「4車連環撞」 小貨車車頭變形…駕駛命危急送醫

國道1號南下新竹路段下午發生4車追撞事故，其中1輛小貨車的駕駛受困車內，警消獲報到場成功破壞車門協助脫困，但男子被救出時...

家人隨地便溺？楊宗緯不滿被爆料指稱是惡鄰 已向社區前保全提告

長期在大陸發展的藝人楊宗緯，因跌傷腿返台居住新北市林口區養傷期間，被爆料說他是惡鄰佔用公共梯間、家人隨地便溺，對此他已於...

