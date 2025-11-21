上廁所人不見？替代役男剛入營就偷軍官車落跑 軍方：送憲兵隊調查

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

成功嶺昨晚驚傳26歲李姓替代役男剛入營，涉嫌偷走軍官私人轎車逃跑事件。役政司證實，經家長確認，李男已回台北住家；陸軍十軍團說，李男涉嫌偷竊成功嶺軍官轎車後，冒用車上證件身分，欺哄安檢哨哨兵出營，除報警，並針對假冒身分送憲兵隊調查。警方說，已通知家屬帶役男赴派出所製作筆錄，以釐清案情。

役政司說明，李男昨天下午2時入營，昨晚9時在教室填資料，後與其他替代役男上廁所離開教室，5分鐘後點名，發現人不見了，經營區搜尋1小時後通知家長，家長在今天凌晨2時回電，確認人已回台北住家。

役政司指出，經查李男疑似軍中適應不良，情緒不穩定，現階段讓李男先請假，待情緒平穩，再由家屬帶回軍中，後續也將請醫生診斷是否有身心狀況，確認有無需停役。

至於李男涉及偷竊罪嫌，未來服役期間恐被司法單位傳喚說明，役政司表示，若非涉及公務事項，就是請事假，再回營繼續服役，直至達到禁役標準，並舉例重刑犯被判超過5年以上或連續在監服刑3年，就連當兵資格都沒有了，其餘則都應盡國民義務，另李男若於營區內涉及刑法、軍事營區管理，也將依法送辦。

烏日分局說明，警方接獲軍官報案稱，他的私人轎車在營區內失竊，警方依循報案人提供的車牌號碼，循線調閱監視器發現李男將失竊車輛開出軍營後，隨即北上返家，遭竊車輛已於北部尋獲，因李男涉及刑法偷竊罪嫌，已通知家屬帶李男赴派出所製作筆錄，以釐清案情，後續送地檢署偵辦。

十軍團表示，李男涉嫌偷走軍官轎車，已報警處理，李男還利用失竊車主車上證件，冒用身分欺哄哨兵出營行為，也將送憲兵隊調查有無相關違反軍事營區管理，強調一切將依法辦理。

台中成功嶺營區。記者趙容萱／攝影
台中成功嶺營區。記者趙容萱／攝影

