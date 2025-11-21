快訊

家人隨地便溺？楊宗緯不滿被爆料指稱是惡鄰 已向社區前保全提告

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

楊宗緯遭爆料是惡鄰居，疑與<a href='/search/tagging/2/保全' rel='保全' data-rel='/2/105962' class='tag'><strong>保全</strong></a>招標案有關遭挾怨報復，昨晚已提告。(本報資料照片)
楊宗緯遭爆料是惡鄰居，疑與保全招標案有關遭挾怨報復，昨晚已提告。(本報資料照片)
長期在大陸發展的藝人楊宗緯，因跌傷腿返台居住新北市林口區養傷期間，被爆料說他是惡鄰佔用公共梯間、家人隨地便溺，對此他已於昨晚向林口警分局報案提告妨害名譽、洩漏個資，警方表示將通知社區前保全員王姓男子到案說明。

楊宗緯目前是林口住處的社區主委，19日「鏡週刊」爆料指稱有住戶投訴他們一家是惡鄰，在公共空間堆雜物、家人隨地便溺、未經住戶同意更換保全公司等等，後來傳聞疑似起因於上一屆主委與之前的保全公司，在最新一期招標沒有得標，所以才會對現任主委楊宗緯挾怨報復。

對此，楊宗緯認為是曾在社區擔任保全員的59歲王姓男子，離職後以不實訊息向媒體爆料，造成個人、家庭及形象受損，且涉嫌洩漏個資。因此楊宗緯已於昨天晚上前往林口警分局文林派出所報案，對前保全員王男提出妨害名譽及洩漏個資告訴。警方表示已依法受理，將通知王男到案說明。

楊宗緯遭爆料是惡鄰居，昨晚已向警方報案提告並在微博公開報案證明。圖／翻攝楊宗緯微博
楊宗緯遭爆料是惡鄰居，昨晚已向警方報案提告並在微博公開報案證明。圖／翻攝楊宗緯微博

保全 林口 個資

