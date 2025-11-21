聽新聞
0:00 / 0:00
家人隨地便溺？楊宗緯不滿被爆料指稱是惡鄰 已向社區前保全提告
長期在大陸發展的藝人楊宗緯，因跌傷腿返台居住新北市林口區養傷期間，被爆料說他是惡鄰佔用公共梯間、家人隨地便溺，對此他已於昨晚向林口警分局報案提告妨害名譽、洩漏個資，警方表示將通知社區前保全員王姓男子到案說明。
楊宗緯目前是林口住處的社區主委，19日「鏡週刊」爆料指稱有住戶投訴他們一家是惡鄰，在公共空間堆雜物、家人隨地便溺、未經住戶同意更換保全公司等等，後來傳聞疑似起因於上一屆主委與之前的保全公司，在最新一期招標沒有得標，所以才會對現任主委楊宗緯挾怨報復。
對此，楊宗緯認為是曾在社區擔任保全員的59歲王姓男子，離職後以不實訊息向媒體爆料，造成個人、家庭及形象受損，且涉嫌洩漏個資。因此楊宗緯已於昨天晚上前往林口警分局文林派出所報案，對前保全員王男提出妨害名譽及洩漏個資告訴。警方表示已依法受理，將通知王男到案說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言