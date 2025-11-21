快訊

苗栗無照國中生騎車上學出車禍 遭撞飛摔落水溝…傷重昏迷送醫救治

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮一名李姓男國中生，今天早上無照騎機車上學途中，在社苓農田重畫區內一處無號誌路口，與另輛機車發生碰撞，李姓少年因猛烈撞擊力道直接被撞落到一旁排水溝，傷重昏迷，機車也毀損嚴重；另名鄧姓男騎士則右小腿與左肩疑似骨折，均被送醫救治，詳細肇事原因仍待警方釐清。

據了解，這起事故發生在上午7點多，當時16歲李姓少年騎機車準備前往市區學校上課，沿田心16路東往西直行；43歲鄧男則是騎機車沿田心7路北往南直行，要去幼獅工業區上班，雙方於路口發生碰撞，警方獲報到場後，發現少年摔落水溝昏迷，鄧男也有明顯外傷，雙雙送醫。

轄區警方表示，李男因現場傷重昏迷，經送往苑裡李綜合醫院後已轉送台中榮總手術，有無飲酒尚待抽血檢驗；鄧男則無飲酒情形，詳細肇事原因尚待釐清，呼籲駕駛人行經路口時要減速慢行，依規定禮讓先行車輛，以維護自身及他人交通安全。

李姓少年因猛烈撞擊力道直接被撞落到一旁排水溝，傷重昏迷，目前已轉送台中榮總救治。圖／民眾提供
李姓少年因猛烈撞擊力道直接被撞落到一旁排水溝，傷重昏迷，目前已轉送台中榮總救治。圖／民眾提供
鄧姓騎士摔落路面，右小腿與左肩疑似骨折也被送醫救治。圖／民眾提供
鄧姓騎士摔落路面，右小腿與左肩疑似骨折也被送醫救治。圖／民眾提供
事故現場是社苓農田重畫區內一處無號誌路口，雙方機車騎士疑未注意禮讓發生碰撞。圖／警方提供
事故現場是社苓農田重畫區內一處無號誌路口，雙方機車騎士疑未注意禮讓發生碰撞。圖／警方提供

