撞飛行人！BMW逆向超車釀5車事故 衝進超商「像被轟炸過」

彰化縣埔心鄉員鹿路一段昨發生5車車禍，1輛轎車從埔心鄉往員林市行駛內車道，跨越雙黃線違規超車時追撞前方左轉待轉車，先撞倒路口行人，再撞進轉超商，更波及路過3輛車；被撞行人意識不清，送醫救治已脫離險境，另有3車駕駛受傷，但意識清楚。車禍原因有待調查。

5車車禍發生在埔心鄉，沈男駕駛轎車沿員鹿路由埔心鄉往員林市行駛內車道，在員鹿路與瑤鳳路口旁跨越雙黃線違規超車，追撞前方左轉待轉車，再撞上路口行人，隨即撞上超商；路旁3輛車為閃避2車碰撞，也遭波及，其中一車更撞上超商轉角處外牆。

彰化縣消防局據報，出動1輛消防車、5輛救護車，12名消防人員趕到救援，40歲男性路人意識不清，頭部及腹部撕裂傷、左腳封閉性骨折、右手擦傷，消防急救員清洗傷口、包紮止血、骨折固定、頸圈長背板固定，送往員林基督教醫院，其餘3名駕駛人受傷但意識清楚，兩名分別送往員生醫院、1人送往員基醫院。