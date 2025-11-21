快訊

撞飛行人！BMW逆向超車釀5車事故 衝進超商「像被轟炸過」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣埔心鄉員鹿路一段昨發生5車車禍，1輛轎車從埔心鄉往員林市行駛內車道，跨越雙黃線違規超車時追撞前方左轉待轉車，先撞倒路口行人，再撞進轉超商，更波及路過3輛車；被撞行人意識不清，送醫救治已脫離險境，另有3車駕駛受傷，但意識清楚。車禍原因有待調查。

5車車禍發生在埔心鄉，沈男駕駛轎車沿員鹿路由埔心鄉往員林市行駛內車道，在員鹿路與瑤鳳路口旁跨越雙黃線違規超車，追撞前方左轉待轉車，再撞上路口行人，隨即撞上超商；路旁3輛車為閃避2車碰撞，也遭波及，其中一車更撞上超商轉角處外牆。

彰化縣消防局據報，出動1輛消防車、5輛救護車，12名消防人員趕到救援，40歲男性路人意識不清，頭部及腹部撕裂傷、左腳封閉性骨折、右手擦傷，消防急救員清洗傷口、包紮止血、骨折固定、頸圈長背板固定，送往員林基督教醫院，其餘3名駕駛人受傷但意識清楚，兩名分別送往員生醫院、1人送往員基醫院。

警方初步調查為單純違規超車肇禍，並無競速及其它不法情事，目前正調查車禍真正發生原因及肇責，將依違反交通規則、過失傷害等罪嫌移送肇事駕駛人。

彰化縣員鹿段一段昨晚發生5車車禍，其中一輛車撞向超商。圖／民眾提供
彰化縣員鹿段一段昨晚發生5車車禍，其中一輛車撞向超商。圖／民眾提供

車禍 超商 骨折 消防人員 救護車

相關新聞

成功嶺替代役男突失聯 傳偷連長車落跑？役政署：已在台北住家找到

國軍成功嶺營區傳出1名替代男疑偷走軍營連長的車落跑事件。役政署證實，這名270梯替代役男昨下午入營，昨晚間失聯，經搜尋1...

影／街頭最美的風景！機車女被撞卡汽車底十多熱心人合力抬車救命

20歲李姓男子昨開車行經西定路時，與賴姓女騎士發生碰撞，賴女被前車輪輾過卡在車底，當時有十多名熱心路人、住戶與駕駛，協助...

機車超速卻罰到賓士車主！警方烏龍開單 經查全台撞號超過2千組

中華民國養豬協會理事長潘連周家住屏東縣潮州鎮，但日前竟然收到來自台中市的1600元罰單，直指他的賓士在11月1日行駛於台...

楊宗緯不滿被爆料指稱是惡鄰 已向社區前保全提告

長期在大陸發展的藝人楊宗緯，因跌傷腿返台居住新北市林口區養傷期間，被爆料說他是惡鄰佔用公共梯間、家人隨地便溺，對此他已於...

苗栗無照國中生騎車上學出車禍 遭撞飛摔落水溝…傷重昏迷送醫救治

苗栗縣苑裡鎮一名李姓男國中生，今天早上無照騎機車上學途中，在社苓農田重畫區內一處無號誌路口，與另輛機車發生碰撞，李姓少年...

撞飛行人！BMW逆向超車釀5車事故 衝進超商「像被轟炸過」

彰化縣埔心鄉員鹿路一段昨發生5車車禍，1輛轎車從埔心鄉往員林市行駛內車道，跨越雙黃線違規超車時追撞前方左轉待轉車，先撞倒...

