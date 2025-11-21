聽新聞
0:00 / 0:00
撞飛行人！BMW逆向超車釀5車事故 衝進超商「像被轟炸過」
彰化縣埔心鄉員鹿路一段昨發生5車車禍，1輛轎車從埔心鄉往員林市行駛內車道，跨越雙黃線違規超車時追撞前方左轉待轉車，先撞倒路口行人，再撞進轉超商，更波及路過3輛車；被撞行人意識不清，送醫救治已脫離險境，另有3車駕駛受傷，但意識清楚。車禍原因有待調查。
5車車禍發生在埔心鄉，沈男駕駛轎車沿員鹿路由埔心鄉往員林市行駛內車道，在員鹿路與瑤鳳路口旁跨越雙黃線違規超車，追撞前方左轉待轉車，再撞上路口行人，隨即撞上超商；路旁3輛車為閃避2車碰撞，也遭波及，其中一車更撞上超商轉角處外牆。
彰化縣消防局據報，出動1輛消防車、5輛救護車，12名消防人員趕到救援，40歲男性路人意識不清，頭部及腹部撕裂傷、左腳封閉性骨折、右手擦傷，消防急救員清洗傷口、包紮止血、骨折固定、頸圈長背板固定，送往員林基督教醫院，其餘3名駕駛人受傷但意識清楚，兩名分別送往員生醫院、1人送往員基醫院。
警方初步調查為單純違規超車肇禍，並無競速及其它不法情事，目前正調查車禍真正發生原因及肇責，將依違反交通規則、過失傷害等罪嫌移送肇事駕駛人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言