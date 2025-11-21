成功嶺替代役男突失聯 傳偷連長車落跑？役政署：已在台北住家找到

國軍成功嶺營區傳出1名替代男疑偷走軍營連長的車落跑事件。役政署證實，這名270梯替代役男昨下午入營，昨晚間失聯，經搜尋1小時後通知家長，家長在今凌晨2時確認役男已回台北住家。警方證實，成功嶺軍方有人報案個人用車輛失竊，詳情仍待調查，警方已連繫家屬將役男到案製作筆錄，釐清案情。

役政署說明，這名替代役男昨天下午2時入營，在晚間9時在教室填資料，與其他替代役男上廁所離開教室，5分鐘後點名，發現人不見了，經搜尋1小時後通知家長，家長在今天凌晨2時回電，確認人已回台北住家，因身心狀況不穩定，請家長讓其在家休養，待其情緒穩定後再回營。