影／新竹香山男子作業滑落山坡10公尺深 消防繩索救援送醫
新竹市香山區今天發生山坡意外，一名55歲男性在邊坡作業時不慎滑落10公尺深的山坡，意識清楚但無法自行脫困。竹市消防局接獲報案後，立即派遣3車7人前往救援，經架梯、繩索固定及吊掛作業，男子順利脫困並送醫治療，所幸生命徵象穩定。
新竹市消防局在今天上午11時01分接獲民眾報案，稱有人跌落山坡，地點位於香山區國中街。消防隊於11時20分抵達現場，並且已聽到求救聲，隨即展開架梯及地面協助作業。
竹市消防局指出，消防隊員準備協助脫困時，因地形複雜，再增派竹光71前往吊掛支援，繩索固定後開始移動患者脫困，下午1點12分患者順利被送至平地，由救護車送醫，生命徵象穩定。
竹市消防局表示，受困者為男性，意識清楚，主要有頭部擦傷及胸口疼痛。初步評估為三級創傷救護案件，無明顯大量出血，脫困後已送醫進一步治療。
